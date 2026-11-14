Графики 14 ноября будут действовать в части областей: что нужно знать
Что будет с отключениями.
Источник: DepositPhotos.com
В Украине 14 ноября графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. При этом графики введут в части областей.
Об этом говорится в сообщении "Укренерго". "В части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления", – говорится в сообщении. Так:
- графики ограничения мощности для промышленности
- • для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).
Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты. "Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – говорится в сообщении.
Как сообщили в ДТЭК, только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. "Наши энергетики четыре дня возвращали свет более чем 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад. Но повреждены не только местные сети. россия атакует и высоковольтные сети "Укренерго", по которым электроэнергия поступает в область. Из-за этого "Укренерго" приходится применять экстренные и стабилизационные отключения", – пояснили в компании.
Где смотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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