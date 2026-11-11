Энергетики определились с новым графиком: какие отключения света будут 12 ноября
Отключения света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В четверг, 12 ноября, большинство регионов Украины снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Объем ограничений составит до 3 очередей, то есть в наиболее проблемные временные отрезки одновременно будут отключать половину потребителей, а в целом света может не быть до 12-16 часов в сутки.
Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. О общем режиме отключений сообщило "Укренерго".
График отключения света на завтра, 12 ноября: какой режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59– от 1 до 3 очередей, , это немного меньше, чем днем ранее, когда объем достигал 4 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления тока.
Что такое очереди отключений...
Источник: Укрэнерго
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Киев: какой график отключения света завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
- в приложении "Киев Цифровий";
- горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.
Также теперь в Киеве будут выключать внешнее освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак, сообщили в КП "Київміськсвітло".
Николаевская область: как будут отключать свет 12 ноября
В регионе с 06:00 до 23:59 возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Ориентировочное расписание отключений "Миколаївобленерго" рекомендует смотреть на сайте.
График отключения электроэнергии по адресу для всех областей: где смотреть
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план прохождения зимы. Он предусматривает меры по защите энергетической инфраструктуры, обеспечению запасов топлива и поддержке граждан в случае перебоев с электричеством.
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