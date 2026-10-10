Энергетики объявили график отключений электричества на 11 октября: где не будет света в воскресенье

В воскресенье, 11 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся в связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Информация об ограничениях была опубликована в официальном Telegram-канале НЭК "Укрэнерго". Компания предупредила, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных операторов систем распределения. ДТЭК также опубликовал график для Киевской области.

Когда будут отключать свет

По информации "Укрэнерго", 11 октября в некоторых регионах Украины будут действовать следующие ограничения:

с 15:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 16:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Энергетики пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию следует проверять на официальных страницах облэнерго своего региона.

График для Киевской области

ДТЭК обнародовал график стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области на 11 октября. Время ограничений будет зависеть от очереди потребителей.

Очередь Время отключения 1.1 22:30–24:00 1.2 22:30–24:00 2.1 Без отключений в течение дня 2.2 Без отключений в течение дня 3.1 17:00–19:30 3.2 Без отключений в течение дня 4.1 16:00–19:30 4.2 16:00–19:30 5.1 19:00–23:00 5.2 Без отключений в течение дня 6.1 19:00–22:00 6.2 19:00–23:00

Если по графику электроэнергия подается в ваш дом, "Укрэнерго" призывает потреблять ее экономно. Это особенно важно в часы действия ограничений.

Где посмотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.