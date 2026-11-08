Энергетики объявили график отключений на 9 ноября: где не будет света в понедельник
Отключение света. Иллюстрация.
Источник: fanjianhua/Freepik
Во второй понедельник ноября в части областей Украины вынужденно будут действовать графики почасовых отключений света. Объем составит (для всех категорий потребителей) от 1,5 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности будут применяться с 00:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укренерго". Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно!" – говорится в сообщении.
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводят графики отключений и чем ГПО отличаются от ГАО
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумиобленерго". Дополнительная нагрузка также возникает при резком похолодании или потеплении: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет.
ГПО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, пауэрбанков, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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