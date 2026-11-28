Энергетики объявили график отключений на 29 ноября: где не будет света в воскресенье
Иллюстрация к применению гра...
Источник: Андрей Жигайло
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В воскресенье, 29 ноября, в ряде регионов Украины люди снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Энергетики вводят до трех очередей отключений, то есть в самые проблемные временные промежутки одновременно будут отключать половину потребителей, а в общей сложности света может не быть до 12-16 часов в сутки.
Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго".
График отключения света на завтра, 29 ноября: какой режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- "графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей". Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59.
Графики ограничения мощности (ГОП) для бизнеса и промышленности
- "графики ограничения мощности"; с 00:00 до 23:59. Иногда предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления тока.
Сообщение энергетиков.
Источник: скриншот
Графики отключения по областям
По состоянию на сейчас, 20:00, ни одно из облэнерго страны не опубликовало графики на воскресенье. OBOZ.UA будет их добавлять, как только они появятся.
График отключения для всех областей: где смотреть
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления зимой могут привести к быстрому охлаждению всего дома. Однако даже в таких условиях можно дольше сохранять комфортную температуру, если соблюдать несколько простых правил.
Прежде всего правоохранители советуют сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не во всей квартире,
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