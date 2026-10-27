Энергетики объявили график отключений на 28 октября: где не будет света в среду

В среду, 28 октября, в Украине снова будут отключать свет с 06:00 до полуночи и применять графики ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в "Укренерго". Будут применяться такие ограничения:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди).

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали в "Укренерго".

Где узнать актуальный график отключения света

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в части регионов Украины снова ввели плановые почасовые отключения электроэнергии. В частности, графики ввели в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях.

Регионов с отключениями стало меньше, однако сами графики стали жестче, а с 17:00 их дополнительно усилили. Отдельно зафиксированы аварийные отключения (не по графикам) в Хмельницкой области – в результате обстрелов, а также массовые отключения электроэнергии в Чернигове – из-за аварии.