Энергетики объявили график отключений на 27 ноября: где не будет света в пятницу
График отключения света на 27 ноября.
Источник: Freepik
В пятницу, 27 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут применять в части областей в течение всех суток. Для промышленных потребителей также введут графики ограничения мощности.
Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укренерго" в официальном Telegram-канале. Объем ограничений для населения составит от 0,5 до 3,5 очереди в зависимости от региона и ситуации в энергосистеме.
Информация об ограничении потребления.
Источник: https://t.me/Ukrenergo/5680
В "Укренерго" объяснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
Графики для потребителей
27 ноября ограничения будут действовать по двум видам графиков:
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для промышленности – графики ограничения мощности;
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для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.
Конкретное время отключений будет зависеть от региона и очереди потребителя. Проверить график для своего адреса можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).
Где смотреть графики отключений света
В то же время, как отметили в "Укренерго", время и объем ограничений могут измениться. Поэтому, чтобы быть в курсе актуальной информации о своем регионе, посоветовали следить за обновлениями "на официальных страницах облэнерго в своем регионе":
Ранее OBOZ.UA сообщал, что ситуация с электричеством изменилась после обстрелов, и в Украине обновили графики отключений.
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