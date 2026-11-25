Энергетики объявили график отключений на 26 ноября: где не будет света в четверг
В "Укрэнерго" предупредили о...
Источник: Андрей Жигайло
Развернуть
В четверг, 26 ноября, в ряде регионов Украины люди снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Объем ограничений составит до 3,5 очередей, то есть в наиболее проблемные временные промежутки одновременно будут отключать половину потребителей, а в целом света может не быть до 12-16 часов в сутки.
Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго".
График отключения света на завтра, 26 ноября: какой режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- "графики почасовых отключений от 0.5 до 3.5 очередей". Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59.
Графики ограничения мощности (ГОП) для бизнеса и промышленности
- "графики ограничения мощности"; с 00:00 до 23:59. Иногда предусматривают не полное обесточивание, а уменьшение потребления электроэнергии.
-
Энергетики объявили график о...
Развернуть
Графики отключений по областям
Волынь
Волынь.
Источник: скриншот
Житомир
Житомир.
Источник: скриншот
Закарпатье
Закарпатье.
Источник: скриншот
Запорожье
Запорожье.
Источник: скриншот
Ивано-Франковск
Ивано-Франковск.
Источник: скриншот
Киев и область
Киевщина.
Источник: скриншот
Львовщина
Львовская область.
Источник: скриншот
Николаев и область
Николаевская область.
Источник: скриншот
График отключений для всех областей: где смотреть
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, украинские энергетики продолжают ремонтные и восстановительные работы и "часто делают просто невозможные, невероятные вещи", чтобы отключений света было меньше. Как утверждает президент Владимир Зеленский, по состоянию на 25 ноября наиболее сложной ситуация оставалась в Днепропетровской и Запорожской областях.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение