Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье
Ситуация с энергетикой в Укр...
Источник: Freepik
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Ночью 25 октября Украина будет со светом, но уже утром в воскресенье в части регионов энергетики будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как домохозяйств, так и компаний и предприятий.
Об этом предупредила в Telegram национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – отметила пресс-служба.
Меры по ограничению потребления планируются:
- с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- с 07:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
Не исключены и аварийные ситуации. "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться", – предупредили в "Укренерго". Энергетики призвали экономно использовать электричество.
Где смотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как писал OBOZ.UA:
– Зимой в нашей стране возможны длительные отключения света из-за повреждения энергоинфраструктуры и ограниченных возможностей подачи электроэнергии в отдельные регионы. В случае негативного сценария отключения могут длиться до 20 часов в сутки.
– В The Guardian считают, что Россия систематически атакует энергоинфраструктуру, пытаясь лишить жителей крупных украинских городов электроэнергии, отопления и водоснабжения. В частности, агрессор может попытаться вывести из энергосистемы три АЭС и существенно ограничить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы. Под угрозой также канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису.