Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье

Ночью 25 октября Украина будет со светом, но уже утром в воскресенье в части регионов энергетики будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как домохозяйств, так и компаний и предприятий.

Об этом предупредила в Telegram национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – отметила пресс-служба.

Меры по ограничению потребления планируются:

с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности ;

; с 07:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

Не исключены и аварийные ситуации. "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться", – предупредили в "Укренерго". Энергетики призвали экономно использовать электричество.

Где смотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как писал OBOZ.UA:

– Зимой в нашей стране возможны длительные отключения света из-за повреждения энергоинфраструктуры и ограниченных возможностей подачи электроэнергии в отдельные регионы. В случае негативного сценария отключения могут длиться до 20 часов в сутки.

– В The Guardian считают, что Россия систематически атакует энергоинфраструктуру, пытаясь лишить жителей крупных украинских городов электроэнергии, отопления и водоснабжения. В частности, агрессор может попытаться вывести из энергосистемы три АЭС и существенно ограничить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы. Под угрозой также канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису.