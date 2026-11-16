Энергетики объявили график отключений на 17 ноября: где не будет света во вторник
Иллюстративное фото. Отключение света.
Источник: magnific.com
17 ноября в отдельных регионах будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до трех очередей. Для промышленности введут графики ограничения мощности.
В Национальной энергетической компании "Укренерго" сообщили, что причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему Украины. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.
Причиной ограничений стали п...
Источник: "Укренерго"
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По информации "Укренерго", ограничения потребления 17 ноября будут действовать в некоторых областях в течение всех суток.
Почасовые отключения будут применять для всех категорий потребителей. Их объем составит от одной до трех очередей в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Для промышленных предприятий предусмотрены отдельные графики ограничения мощности.
Киев: как узнать график отключения света на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
- в чат-боте;
- на сайте;
- в приложении "Киев Цифровой";
- горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.
Где проверить графики
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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