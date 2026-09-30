Отключения света вернулись: в Киеве и трех областях начались жесткие ограничения
Отключения света в Украине. Иллюстрация
Источник: Getty Images
В Киеве, а также частично в Киевской, Житомирской и Черниговской областях во второй половине дня 30 сентября по распоряжению "Укрэнерго" были введены экстренные (они же аварийные, ГАО) отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не действуют. Позже в Киеве и области объявили об отключении электроэнергии по почасовым графикам.
О применении ограничений сообщили в "Укрэнерго", Министерстве энергетики и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключение электричества в Украине 30 сентября: главное, что нужно знать
- Аварийные (экстренные) отключения, а со временем и плановые ограничения произошли из-за перегрузки оборудования в результате российского обстрела.
- Энергетики уже устраняют повреждения и обещают как можно скорее вернуть оборудование в строй.
- Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова, сегодня Россия впервые применила реактивные дроны с боезарядом, предназначенным для поражения высоковольтных опор и металлических мостовых конструкций. Он утверждает, что противник планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач, а сам боезаряд состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных модулей поражения.
Що відбувається в енергосистемі 30 вересня
Источник: Укренерго
Киев
Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения в Киеве начались около 17:40. После 19:00 в столице ввели почасовые графики отключений (ГПО). Впрочем, общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно:
Кроме того, в некоторых домах наблюдались проблемы с водоснабжением. В столице также временно не курсировал наземный электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах, сообщили в КГГА.
Повідомлення про екстрені ві...
Источник: ДТЭК/Telegram (скриншот)
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По неофициальным данным местных групп в соцсетях, отключения начались после того, как, по всей видимости, российский БПЛА попал в линии электропередачи (ЛЭП). Судя по видео, которые распространяются в соцсетях, во время атаки РФ в Киеве зафиксированы удары в районе линий электропередачи. После удара в районе ЛЭП видна яркая вспышка и разрушение опоры.
Киевщина
После 18:43 в Киевскую область перевели почасовые отключения света (ГПО). Самые длительные периоды без электроэнергии, как ожидается, будут длиться 3,5 часа.
Отключения света вернулись:...
Источник: ДТЕК
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Отключения света вернулись:...
Источник: ДТЕК
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Житомирская область
В Житомирской области, в свою очередь, граждан призвали отключить от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения. Это поможет сохранить технику.
Отключения света вернулись:...
Источник: Житомиробленерго
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Где смотреть графики отключений света в 2026 году
Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.
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