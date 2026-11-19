Придется "рыть ямы" во дворах? В Киеве ответили, что будет с канализацией во время блэкаута

Несмотря на риск длительных блэкаутов, в Киеве заверяют, что канализационная система обеспечена резервным питанием, поэтому жителям не придется возвращаться к практике "рытья ям" во дворах. Вместе с тем во время сильных морозов и длительных отключений сохраняются риски для внутридомовых сетей, а стабильность водо- и теплоснабжения будет зависеть от работы резервных систем и последствий российских атак.

О состоянии подготовки столицы рассказали в комментарии Telegraf депутаты Киевсовета, входящие во Временную контрольную комиссию по вопросам проверки выполнения плана устойчивости. По их словам, город уже выполнил часть работ по резервированию инфраструктуры, однако отдельные проекты еще требуют завершения.

Почему возникли проблемы с финансированием

Одной из главных проблем подготовки столицы к зиме депутаты называют то, что масштабные работы начались с опозданием. По словам депутата Киевсовета от фракции "Голос" Зои Ярош, системно готовить инфраструктуру к возможным атакам нужно было еще с 2022 года, тогда как активные работы развернулись позднее.

После разработки плана устойчивости возникли споры о финансировании между Киевом и центральной властью. Стороны договорились, что расходы распределят поровну – по принципу 50 на 50. Однако реализация договоренностей осложнилась из-за неопределенности с заказчиками, объемами и направлениями финансирования отдельных проектов.

В июле 2026 года Киевская городская государственная администрация заявляла, что государство не определило конкретные параметры финансирования ряда мероприятий, в частности резервного теплоснабжения. В КГГА утверждали, что город начал выполнять свои обязательства, но без государственного финансирования полноценно реализовать все запланированные работы невозможно. В Кабмине, со своей стороны, заявляли о недостаточной конкретизации проектов, которые Киев подавал для получения средств.

Из-за этого городу пришлось пересматривать общий бюджет программы. Как рассказал член Временной контрольной комиссии, депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец, сначала план предусматривал финансирование в размере 60 млрд грн. Позже сумму сократили вдвое, однако теперь снова возвращаются к первоначальному объему.

Дополнительной проблемой стали задержки казначейских платежей из-за дефицита бюджета. Отмечается, что это повлияло не только на темпы выполнения работ, но и на закупку оборудования за рубежом. "Если это касается работ внутри страны, то здесь еще можно какие-то люфты искать, однако если это касается поставок оборудования из-за границы, то здесь нет денег – нет и оборудования. И отсутствие денег приводит к задержке поставок на месяц-два", – объяснил Емец.

По словам депутатов, сейчас финансирование частично восстановили. Вместе с тем задержки, возникшие ранее, повлияли на сроки реализации отдельных мероприятий.

Сколько Киев может получить света из резервных источников

Самой сложной проблемой для столицы остается ситуация с электроэнергией. По словам Емца, внутренняя централизованная генерация электроэнергии в Киеве сейчас полностью остановлена. До российских атак три столичные теплоэлектроцентрали вырабатывали около 1,3 тыс. МВт электроэнергии.

При этом средняя зимняя потребность города составляет примерно 2 тыс. МВт. Теперь этот объем приходится получать извне, что делает энергоснабжение столицы зависимым от работы объединенной энергосистемы Украины и состояния внешних каналов передачи электроэнергии. Ярош подчеркивает, что сейчас Киев не производит электроэнергию в необходимых объемах самостоятельно, а фактически зависит от внешних поставок

Емец добавляет, что российские войска атакуют именно те объекты и направления, через которые электроэнергия поступает в столицу. В таких условиях важную роль играют резервные источники питания. По словам депутатов, соответствующие работы для поддержки критической инфраструктуры уже провели, в частности установили когенерационное оборудование.

Однако киевлянам не стоит рассчитывать, что резервная генерация полностью заменит централизованное электроснабжение или позволит отказаться от графиков отключений. Как объяснила Ярош, в условиях дефицита электроэнергии резервные мощности в первую очередь будут направлять на обеспечение работы критической инфраструктуры. Поэтому даже при наличии дополнительных источников питания ограничения для бытовых потребителей могут сохраняться.

Более того, если российские атаки продолжатся и разрушения энергетических объектов усилятся, количество отключений для населения может вырасти. Ведь больницы, водоканал, предприятия теплоснабжения и другие важные объекты будут нуждаться в электроэнергии независимо от ситуации в жилом секторе.

Отдельным риском остается безопасность самих резервных источников. По словам Емца, российские разведывательные и диверсионные службы пытаются выявлять места расположения когенерационных установок. Поэтому эффективность резервной системы будет зависеть не только от наличия оборудования, но и от работы украинской контрразведки, противовоздушной обороны и ремонтных служб.

Останется ли Киев без воды во время длительных отключений

Проблемы с электроснабжением напрямую влияют и на водоснабжение столицы. Насосные станции и другие объекты водоканала нуждаются в стабильном электропитании, поэтому длительные отключения электроэнергии могут приводить к перебоям с подачей воды в дома. По словам Ярош, трудности с водоснабжением в Киеве связаны прежде всего с недостаточным количеством электроэнергии, которую город получает из единой энергетической системы Украины.

В то же время ситуация с водоотведением, по оценкам депутатов, выглядит стабильнее. Ярош уверяет, что канализационная система уже обеспечена резервным питанием, а необходимые работы выполнены.

Глава Временной контрольной комиссии Александр Бродский также отмечал, что даже при серьезных перебоях с электричеством городу не придется возвращаться к практике обустройства ям во дворах. Однако сохраняется риск для внутридомовых канализационных сетей, особенно во время сильных морозов и длительных блэкаутов.

С водоснабжением ситуация сложнее. Резервирование объектов водоканала начали заблаговременно, однако закупки оборудования проходили медленно. По словам Ярош, город рассчитывает завершить основные работы до конца года.

В то же время ее коллеги называют март следующего года ориентиром для установки и настройки мощных дизельных генераторов на насосных станциях. Часть работ по резервированию водоснабжения может продолжаться уже после начала зимы. Несмотря на это, полностью без воды Киев остаться не должен. Водоканал располагает мобильными генераторами, которые можно использовать для поддержания работы системы во время аварийных ситуаций.

Емец рассказал, что во время масштабных перебоев с водоснабжением в начале ноября резервные источники удалось запустить за восемь часов. По предварительным оценкам, на полное развертывание резервной системы могли потребоваться около суток. Дополнительной страховкой должны стать городские бюветы.

Что будет с Троещиной и другими районами

Отдельное направление подготовки к зиме – обеспечение киевлян теплом в случае дальнейших повреждений теплоэлектроцентралей. Именно ремонту и защите ТЭЦ уделяли значительное внимание при формировании плана устойчивости столицы. Впрочем, среди депутатов есть разные оценки того, насколько рационально распределили средства.

Емец обращает внимание, что теплоэлектроцентрали остаются известными целями российских войск, а защитить их от баллистических ударов сложно. По его мнению, значительная часть плана была сосредоточена на восстановлении именно этих объектов, хотя параллельно можно было бы инвестировать в другие меры безопасности и резервирование инфраструктуры.

В то же время столичные ТЭЦ, несмотря на повреждения и потерю возможности вырабатывать электроэнергию, продолжают обеспечивать город теплом. В случае дальнейшего ухудшения ситуации Киев рассчитывает на резервные решения, которые должны помочь сохранить теплоснабжение в жилых домах.

Одним из таких направлений является развитие когенерации. Однако быстро заменить крупные теплоэлектроцентрали отдельными установками невозможно. Для этого нужно перестраивать инженерные сети, обеспечивать подвод газа, электроэнергии и теплоносителя. Ярош объясняет, что когенерационное оборудование нельзя просто установить вместо ТЭЦ и сразу запустить в работу.

Установкам самим нужна электроэнергия для запуска, а их подключение требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому город продолжает ремонтировать ТЭЦ, одновременно работая над резервированием наиболее проблемных участков системы теплоснабжения. Для этого также прорабатывают маршруты доставки оборудования, чтобы не хранить все необходимые установки в одном месте.

Особое внимание уделяют жилым массивам, которые могут оказаться в сложном положении в случае повреждения тепловых сетей. Среди них – Троещина, для которой городские власти обещают предусмотреть альтернативные решения. Соответствующие работы планируют завершить до конца года. По словам Ярош, если удастся соблюсти запланированные сроки, повторения критических ситуаций, возникавших ранее, быть не должно.

Как ранее сообщает OBOZ.UA, украинцы смогут не только использовать генераторы для собственных нужд во время длительных блэкаутов, но и продавать излишки произведенной электроэнергии и получать за это деньги. Для этого нужно согласовать подключение оборудования с оператором системы распределения, обеспечить надлежащий коммерческий учет электроэнергии и выполнить требования законодательства для выхода на рынок.