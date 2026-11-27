До 15 часов без света: какие графики отключения электроэнергии действуют по Украине и где хуже всего

В пятницу, 27 ноября, в большинстве регионов Украины введены отключения электроэнергии. Объем ограничений остался на уровне 0,5-3,5 очереди. То есть в часы пикового потребления без света может оставаться одновременно больше половины потребителей. Наиболее сложная ситуация – в Днепропетровской и Херсонской областях, где в результате обстрелов обесточена значительная часть потребителей.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

Из-за российских атак утром была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Свет отключают по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. То есть в пиковые часы могут отключать до более чем половины потребителей.

В некоторых регионах, в частности в Харьковской области, суммарно за сутки отключения достигают 13-15 часов .

. В большинстве областей графики действуют круглосуточно. Однако в ряде областей отключения начались позже.

Однако в ряде областей отключения начались позже. Помимо населения, ограничения применяются к промышленности и бизнесу.

После возвращения света возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электричества. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.

Графики отключения света сегодня, 27 ноября: данные по регионам

Киев

Действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве не существует уже почти год. Узнать графики можно исключительно по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЕК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Київ Цифровий" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

Действуют отключения света по графикам. ДТЭК не публикует общее расписание, но неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

Отключения света в Киевской... Источник: alerts.org.ua Развернуть

Запорожская область

Действуют почасовые отключения. График был обновлен:

1.1 – 02:30-07:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 02:30-07:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00 (в сумме 11,5 часа); 1.2 – 00:00-03:00, 08:30-13:30, 18:00-23:00 (в сумме 13 часов);

– 00:00-03:00, 08:30-13:30, 18:00-23:00 (в сумме 13 часов); 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);

2.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов); 3.2 – 07:30-12:30, 16:30-21:30 (в сумме 10 часов);

– 07:30-12:30, 16:30-21:30 (в сумме 10 часов); 4.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа); 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа); 5.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 5.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов); 6.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 07:00-12:00, 16:00-20:30 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 00:00-01:30, 11:30-16:30, 21:00-24:00 (суммарно 9,5 часа).

Днепропетровская область

В части Марганца и Никопольского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Также в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения.

В остальной области – почасовые графики. Ограничения предусмотрены не для всех групп:

Отключение света в Днепропет... Источник: alerts.org.ua Развернуть

Ранее "ДТЭК Днепровские электросети" усилили ремонтные бригады и тесно работают с управляющими компаниями и ОСМД. В компании отметили, что на фоне длительных экстренных отключений число аварий выросло в десятки раз.

Одесская область

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:

1.1 – 08:00-15:30, 18:30-22:30 (в сумме 11,5 часа);

– 08:00-15:30, 18:30-22:30 (в сумме 11,5 часа); 1.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов);

– 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов); 2.1 – 08:00-12:00, 14:00-15:30, 18:30-22:30 (в сумме 9,5 часа);

2.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов);

– 08:00-12:00, 18:30-22:30 (в сумме 8 часов); 3.1 – 11:30-19:00 (в сумме 7,5 часа);

– 11:30-19:00 (в сумме 7,5 часа); 3.2 – 11:30-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9,5 часа);

– 11:30-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9,5 часа); 4.1 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

– 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов); 4.2 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);

– 11:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов); 5.1 – 06:00-12:00, 15:00-19:00 (в сумме 10 часов);

– 06:00-12:00, 15:00-19:00 (в сумме 10 часов); 5.2 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа);

– 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа); 6.1 – 06:00-08:30, 15:00-22:30 (в сумме 10 часов);

– 06:00-08:30, 15:00-22:30 (в сумме 10 часов); 6.2 – 06:00-08:30, 15:00-20:00 (всего 7,5 часа).

Полтавская область

Действует почасовой график со следующими объемами:

с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 14:00 – 2,5 очереди;

с 14:00 до 16:00 – 3 очереди;

с 16:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

Отключение света на Полтавщине 27 ноября. Источник: Полтаваоблэнерго

Харьковская область

Действуют почасовые отключения. График такой:

1.1 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 10:00-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 10,5 часа); 1.2 – 10:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);

– 10:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа); 2.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 15,5 часа);

– 00:00-03:00, 08:00-13:30, 16:30-23:30 (суммарно 15,5 часа); 2.2 – 00:00-03:00, 10:00-13:30, 16:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11 часов);

– 00:00-03:00, 10:00-13:30, 16:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11 часов); 3.1 – 13:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 13:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 7,5 часа); 3.2 – 10:00-17:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-17:00 (суммарно 7 часов); 4.1 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (суммарно 7 часов);

4.2 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (суммарно 7 часов);

– 03:00-06:30, 13:30-17:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа); 5.2 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (суммарно 9,5 часа); 6.1 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 7 часов);

– 06:30-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 7 часов); 6.2 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (суммарно 7 часов).

Сумская область

Действуют почасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть суммарно от 4 до 11 часов в сутки.

Отключение света в Сумской области 27 ноября. Источник: Сумыоблэнерго

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание такое:

1.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов); 1.2 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-08:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 9 часов); 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 7 часов);

2.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов);

– 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов); 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов); 3.2 – 08:00-11:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-11:00, 17:00-20:00 (в сумме 6 часов); 4.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 8 часов); 4.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов); 5.2 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 7 часов);

6.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 5 часов);

– 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 5 часов); 6.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (всего 8 часов).

Львовская область

Действует почасовой график. Отключения на этот раз затронут всех бытовых потребителей:

Отключение света во Львовско... Источник: Львовоблэнерго Развернуть

Винницкая область

В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует, но доступны неофициальные таблицы:

Отключения света в Винницкой... Источник: alerts.org.ua Развернуть

Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

Отключения света в Закарпатье 27 ноября. Источник: Закарпатьеоблэнерго

Ровненская область

Действуют отключения по графикам:

Отключение света на Ровненщине 27 ноября. Источник: alerts.org.ua

Кировоградская область

Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:

1.1 – 04:00-06:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 04:00-06:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов); 1.2 – 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 8 часов);

2.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в общей сложности 9 часов); 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 8 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 10 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 10 часов); 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов); 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);

4.2 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);

– 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 10 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 9 часов);

– 06:00-08:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 9 часов); 5.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов); 6.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00 (суммарно 9 часов).

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго, указав конкретные персональные данные.

Прикарпатье

Действуют почасовые графики. Расписание такое:

Отключения света на Прикарпатье 27 ноября. Источник: Прикарпатьеоблэнерго

Черкасская область

Введены почасовые отключения, которые действуют с 6:00 до конца суток. График такой:

1.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 7 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 7 часов); 1.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 2.1 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 8 часов); 2.2 – 09:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);

– 09:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов); 3.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов); 3.2 – 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);

4.1 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 09:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов); 4.2 – 06:00-07:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-07:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов);

– 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (суммарно 7 часов); 6.2 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 7 часов).

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. Расписание такое:

Отключение света в Черниговс... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине применены сетевые ограничения.

Отключение света в Житомирск... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Николаевская область

В регионе с 06:00 применяются почасовые графики. Примерное расписание такое:

1.1 – 09:00-16:00, 23:00-00:00 (в сумме 8 часов);

– 09:00-16:00, 23:00-00:00 (в сумме 8 часов); 1.2 – 05:30-09:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);

– 05:30-09:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов); 2.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);

– 12:30-16:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов); 2.2 – 07:30-12:30, 19:30-22:30 (в сумме 8 часов);

– 07:30-12:30, 19:30-22:30 (в сумме 8 часов); 3.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);

– 09:00-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов); 3.2 – 05:30-09:00, 16:00-20:30 (в сумме 8 часов);

– 05:30-09:00, 16:00-20:30 (в сумме 8 часов); 4.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);

4.2 – 05:30-09:00, 13:30-19:30 (в сумме 9,5 часа);

– 05:30-09:00, 13:30-19:30 (в сумме 9,5 часа); 5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов);

– 05:30-09:00, 12:30-16:00, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 12:30-19:30, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов);

– 12:30-19:30, 23:00-00:00 (суммарно 8 часов); 6.1 – 09:00-12:30, 16:00-22:30 (суммарно 10 часов);

– 09:00-12:30, 16:00-22:30 (суммарно 10 часов); 6.2 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 7 часов).

Где смотреть график отключений и очередь в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы отключения воды на случай разрушения канализационных насосных станций. В случае аварии предусмотрен запуск такого режима реагирования в течение 24 часов.