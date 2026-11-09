Дешевые дрова могут стать ловушкой: в Украине распространилась новая мошенническая схема

С началом отопительного сезона в ряде украинских регионов резко выросло количество мошенничеств при продаже топливной древесины. Злоумышленники создают фейковые объявления о якобы дешевых дровах в соцсетях и мессенджерах, требуют предоплату, а после перевода денег исчезают.

Об этом сообщили в Слобожанском лесном офисе государственного предприятия "Леса Украины". Лесники призывают граждан быть осторожными и покупать древесину исключительно через официальные государственные каналы.

Основные признаки мошеннических схем

Стоимость дров в таких объявлениях заметно ниже рыночных цен лесничеств.

рыночных цен лесничеств. Мошенники просят перевести 100% средств на личную банковскую карту физического лица под предлогом "бронирования очереди", "поиска водителя" или "срочной доставки".

физического лица под предлогом "бронирования очереди", "поиска водителя" или "срочной доставки". Аферисты не предоставляют официальных квитанций, договоров или реквизитов предприятия.

Какие цены на дрова в Украине

В "Лесах Украины" подчеркивают, что госпредприятие не продает дрова через частные объявления, социальные сети или сторонние торговые платформы. Оплата принимается исключительно по официальным банковским реквизитам соответствующего филиала.

Актуальная средняя стоимость древесины (без учета услуг по погрузке и транспортировке) составляет:

I группа (дрова твердых пород с наивысшей теплоотдачей – дуб, бук и т. д.): 1416 грн за кубометр;

1416 грн за кубометр; II группа (сосна, ольха): 1080 грн за кубометр;

1080 грн за кубометр; III группа (ель, пихта и мягколиственные породы): 948 грн за кубометр.

Как безопасно купить дрова

Заказать топливо можно в ближайшем лесничестве, имея при себе паспорт и идентификационный код (РНОКПП). Процедура закупки предусматривает:

подачу официальной заявки;

оплату по реквизитам предприятия через банковское учреждение;

согласование логистики;

получение древесины в установленный срок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, конечная стоимость древесины значительно зависит от доставки, в цену которой закладываются расстояние, объем заказа, тип автомобиля и его грузоподъемность. Таким образом, перевозка на расстояние до 40 километров в среднем добавляет к стоимости от 650 до 700 грн за кубометр. Таким образом, если взять среднюю цену древесины на складе – 1270 грн, то после доставки один кубометр обойдется примерно в 1920-1970 грн.