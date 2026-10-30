Блэкаут в Днепре, авария в Киеве и графики по областям: что происходит с отключениями света

В пятницу, 30 октября, в части регионов Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Отключения по расписанию действуют не везде – в Днепре после российской атаки очень сложная ситуация с электричеством, введены экстренные отключения, а мэр города объявил о блэкауте. Также графики не действуют в Киеве на правом берегу и в некоторых районах Киевской области.

Об общем режиме отключений для населения заявили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 30 октября: главное, что следует знать

Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 групп по 12,5% каждая). Однако в некоторых областях отключения достигли 3 очередей – 37,5% потребителей.

Почасовые ограничения введены в Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях.

областях. В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключения могут происходить даже ночью или, наоборот, начинаться позже, чем в 6 утра.

В Днепропетровской области в Днепре, прилегающих к областному центру районах и части Павлоградского района введены экстренные отключения в результате российской атаки. В части Киева и Киевской области графики тоже не действуют.

В Чернигове из-за аварии на кабельной линии без электроснабжения остались около 5,5 тыс. абонентов.

из-за аварии на кабельной линии без электроснабжения остались около 5,5 тыс. абонентов. Энергетики не исключают введения аварийных графиков и в других регионах.

и в других регионах. Продолжаются и отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

РФ продолжила атаковать объекты энергетической инфраструктуры – по состоянию на утро были зафиксированы новые отключения электроэнергии у потребителей в Киеве, Киевской, Запорожской и Харьковской областях

Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно. Особенно рекомендуется ограничивать использование мощных электроприборов по вечерам.

Свет в Днепре: какая ситуация

Вечером 29 октября в результате российского обстрела было повреждено оборудование магистральных сетей. Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов, сообщили в ДТЭК.

Утром 30 октября в городе Днепре, прилегающих к нему районах и в части Павлоградского района применили экстренные отключения. Энергетики отметили, что в области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются более 190 тысяч потребителей.

Из-за отключения напряжения электротранспорт в Днепре частично не работает. Он курсирует так:

Трамваи маршрутов № 1, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 полностью приостановлены;

Троллейбусы № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, А, Б полностью приостановлены;

Троллейбусы с автономным ходом № 2, 7, 14, 17, 20 курсируют по полному маршруту до МОСТ-Сити (без заезда на улицу Королевы Елизаветы II);

Троллейбусы с автономным ходом № 3, 15 курсируют по полному маршруту до площади Старомостовая.

Мэр Днепра Борис Филатов уже назвал последствия обстрела в Днепре "блэкаутом" (на самом деле блэкаут – это системная авария в объединенной энергосистеме Украины). Ситуация в городе остается сложной, несмотря на постоянную работу энергетиков.

"Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает. Я не буду публично сообщать лишние подробности. Все делают все необходимое. Просто обращаюсь ко всем горожанам. Пожалуйста, если есть возможность – оставайтесь дома, потому что, кроме автобусов, никакой электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро. И еще. Я не знаю, какие слова найти на пятый год войны, чтобы у людей дома был запас воды хотя бы на одни-двое суток", – заявил Филатов.

Пост Филатова о свете в Днепре. Источник: t.me/borys_filatovv (скриншот)

Графики отключения электроэнергии сегодня: данные по Украине

Киев

Утром на правом берегу произошли аварийные отключения. В частности, в некоторых районах остановился электротранспорт.

"Правый берег Киева: авария на поврежденном обстрелами оборудовании, графики временно не действуют. Энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", – заявили в ДТЭК.

На левом берегу действуют графики. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Аварийные отключения затронули и Киевскую область. Графики не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

В остальных районах продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра. График такой:

Отключение света в Киевской... Источник: ДТЭК Развернуть

Отключение света в Киевской... Источник: ДТЭК Развернуть

Черниговская область

В Черниговской области 30 октября по указанию НЭК "Укренерго" действуют графики почасовых отключений. В облэнерго предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме расписание могут пересматривать.

Отключения света на Черниговщине 30 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Отдельно в Чернигове произошла авария на кабельной линии, из-за которой без электроснабжения остались около 5,5 тысячи абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Сумская область

В Конотопе и Конотопском районе, где вернули свет после 5-дневного блэкаута, возможны повторные отключения электроэнергии. Причина – ремонтные работы.

"Это сложный и поэтапный процесс. В результате российской атаки в ночь на 24 октября были повреждены несколько энергетических объектов. Энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение", – заявили в облэнерго.

В области также происходят почасовые отключения света, однако четкого расписания пока нет. Причина – на время ремонтных работ отключения по отдельным адресам могут отличаться от привычных графиков. Облэнерго призывает проверять информацию:

в личном кабинете "E-Svitlo";

на сайте в разделе "Отключения";

по телефонам 0 800 300 247 или 0542 659 659.

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 30 октября составляет:

с 06:00 до 06:30 – 1,5 очереди;

с 06:30 до 07:30 – 2,5 очереди;

с 07:30 до 21:00 – 3 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

По состоянию на 09:57 общий график по группам был недоступен на сайте "Полтаваобленерго". Искать информацию предлагают по участку.

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 применены графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения:

1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в общей сложности 7 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в общей сложности 7 часов); 1.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 6 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в общей сложности 6 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 8 часов); 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 6 часов);

3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 6 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 6 часов); 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 6 часов); 4.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 6 часов);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 6 часов); 4.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 7 часов);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 7 часов); 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);

6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов); 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов).

Житомирская область

Действуют обновленные графики отключений:

с 10:00 до 11:00 – 3 очереди;

с 11:00 до 12:00 – 2 очереди;

с 12:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Часы без света по группам такие:

Отключение света на Житомирщине 30 октября. Источник: Житомиробленерго

Харьковская область

"Харківобленерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также обновлено ориентировочное время отсутствия электроснабжения на 30 октября:

1.1 – 10:00-13:30, 17:00-20:00 (суммарно 6,5 часа);

– 10:00-13:30, 17:00-20:00 (суммарно 6,5 часа); 1.2 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 10:00-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 10,5 часа); 2.1 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (суммарно 6,5 часа);

– 10:00-13:30, 21:00-24:00 (суммарно 6,5 часа); 2.2 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (суммарно 6,5 часа);

– 10:00-13:30, 21:00-24:00 (суммарно 6,5 часа); 3.1 – 10:00-17:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-17:00 (суммарно 7 часов); 3.2 – 10:00-17:00 (суммарно 7 часов);

4.1 – 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа);

– 13:30-17:00 (суммарно 3,5 часа); 4.2 – 13:30-17:00 (в сумме 3,5 часа);

– 13:30-17:00 (в сумме 3,5 часа); 5.1 – 06:00-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 11 часов);

– 06:00-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 11 часов); 5.2 – 06:00-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 11 часов);

– 06:00-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 11 часов); 6.1 – 09:00-10:00, 17:00-20:30 (в сумме 4,5 часа);

– 09:00-10:00, 17:00-20:30 (в сумме 4,5 часа); 6.2 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (в сумме 7,5 часа).

График отключения света по улицам для каждого региона: где смотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.