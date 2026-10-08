Без отопления и света по 16 часов в сутки? Украинцам раскрыли реальный сценарий на зиму

В Украине пока нет оснований прогнозировать отключения электроэнергии по 16 часов в сутки зимой 2026–2027 годов, а нынешние ограничения в значительной степени связаны с ремонтными работами и защитой энергетической инфраструктуры. В то же время наибольшие риски он видит в возможных перебоях с теплоснабжением в Киеве, Харькове, Одессе и других городах из-за российских атак на ТЭЦ, а перспектива энергетического перемирия с РФ оценивается как маловероятная.

Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии Telegraf. Он объяснил, почему графики отключений применяют еще до начала зимы, какие регионы находятся в наибольшей опасности и возможно ли энергетическое перемирие с Россией.

Будут ли оставлять украинцев без света на 16 часов в сутки

В последнее время в Украине обсуждают возможность длительных отключений электроэнергии в течение осенне-зимнего периода. В частности, ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предполагал, что в Киеве свет могут отключать до 16 часов в сутки.

Однако Нагорняк считает такой сценарий необоснованным. По его словам, на данный момент нет предпосылок для столь длительных ограничений ни в столице, ни в других регионах. "По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть такие длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины", — заявил парламентарий.

Одной из главных причин он называет изменение баланса производства и потребления электроэнергии. Из-за российских ударов по металлургическим и другим крупным промышленным предприятиям часть производств остановилась или сократила работу. Соответственно, существенно уменьшилось потребление электроэнергии промышленностью.

В результате, по оценке депутата, Украина в настоящее время имеет определенный профицит генерации. То есть в целом электростанции способны производить больше электроэнергии, чем потребляет страна. Показательной стала ситуация в июле и августе, когда в отдельные часы Украина экспортировала в Европейский Союз (ЕС) больше электроэнергии, чем импортировала.

В то же время Нагорняк признает, что зимой ситуация изменится. Во-первых, сократится производство электроэнергии солнечными электростанциями из-за меньшей продолжительности светового дня. Во-вторых, возрастет потребление населением, поскольку украинцы будут активнее использовать электрообогреватели и другие приборы.

Несмотря на это, депутат не ожидает масштабного дефицита генерации. По его мнению, если отключения и будут применяться, они не обязательно будут длительными, хотя ситуация будет различаться в зависимости от региона. При этом Нагорняк не берется называть конкретное количество часов без света.

Почему свет отключают уже сейчас, хотя дефицита нет

Наличие достаточной генерации не означает, что электроэнергию всегда можно беспрепятственно доставить каждому потребителю. Именно этим Нагорняк объясняет часть отключений, которые украинцы наблюдают уже осенью. По его словам, значительная часть нынешних ограничений связана не с нехваткой электроэнергии, а с необходимостью проводить срочные ремонтные и защитные работы.

В частности, энергетики восстанавливают поврежденные в результате российских атак линии электропередач и опоры. Одновременно на подстанциях "Укрэнерго" продолжаются работы по обустройству физической защиты мощных трансформаторов. Речь идет о специальных железобетонных конструкциях и антидроновых металлических сетках, которые должны снизить риск повреждения критически важного оборудования.

Для выполнения части таких работ необходимо временно выводить трансформаторы из эксплуатации. Например, если на подстанции работают три трансформатора, один или два могут отключаться на время строительно-монтажных работ. В таком случае мощности оборудования, остающегося в работе, может оказаться недостаточно для обеспечения всех потребителей без ограничений.

Россия меняет тактику атак – под угрозой линии электропередач

Отдельным вызовом для украинской энергосистемы стало использование Россией беспилотников, предназначенных для поражения линий электропередач и электроопор. Нагорняк объясняет, что российские войска пытаются нарушить передачу электроэнергии между различными частями страны.

Прежде всего это касается регионов, которые зависят от электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями. Наиболее уязвимыми остаются восточные области и Левобережье Украины. Одной из причин является оккупация Запорожской атомной электростанции, которая ранее обеспечивала значительную часть потребностей этих территорий.

В то же время в западных регионах ситуация с собственной генерацией лучше. По словам депутата, Россия будет пытаться повреждать магистральные линии, чтобы затруднить передачу электроэнергии из одних регионов в другие.

В то же время Нагорняк убежден, что у энергетиков есть отработанные алгоритмы восстановления поврежденных объектов. В случае разрушения электроопор их можно будет ремонтировать или заменять, восстанавливая передачу электроэнергии. Однако скорость таких работ будет зависеть от масштабов повреждений, доступности оборудования и ситуации с безопасностью.

Еще одна угроза, которую обсуждают в преддверии зимы, — возможные попытки России изолировать украинские атомные электростанции от общей энергосистемы. Нагорняк считает успешную реализацию такого сценария маловероятной.

По его словам, для полного отключения атомной генерации от энергосистемы россиянам пришлось бы нанести масштабные повреждения критически важной инфраструктуре, в частности пристанционным подстанциям. Депутат предполагает, что атаки на такие объекты могут привести к новому уровню международной эскалации и дополнительным санкциям против России.

Самая большая угроза зимой — не электроэнергия, а отопление

Несмотря на относительно оптимистичные оценки ситуации с электроснабжением, Нагорняк предупреждает о гораздо более серьезных рисках для централизованного отопления. Особенно уязвимыми остаются города, в которых значительная часть жилого фонда зависит от крупных теплоэлектроцентралей.

Среди них депутат назвал Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Херсон и другие населенные пункты, которые находятся под угрозой ракетных ударов. Основной риск заключается в возможном поражении машинных залов городских ТЭЦ. В случае серьезных повреждений таких объектов восстановление теплоснабжения может оказаться сложным и длительным.

При этом, по словам Нагорняка, ситуация различается в зависимости от того, насколько активно города развивали резервные источники тепла в течение последних лет. Те общины, которые получали от международных партнеров когенерационные установки, мобильные котельные и другое оборудование, имеют больше возможностей поддерживать теплоснабжение в случае повреждения основных источников.

Почему Киев остается в зоне особого риска

Особое внимание Нагорняк уделил ситуации в столице. По его оценке, Киев до сих пор не имеет достаточно развитой системы резервного теплоснабжения, которая могла бы полноценно заменить крупные городские ТЭЦ в случае их повреждения.

Депутат пояснил, что в предыдущие годы столица получала от международных доноров генераторы и другую гуманитарную помощь, однако сравнительно меньше когенерационных установок и малых модульных котельных. Более активно вопрос децентрализации теплоснабжения начали решать после проблем предыдущего отопительного сезона, когда часть киевлян осталась без тепла.

Однако быстро перестроить систему теплоснабжения многомиллионного города невозможно. Причина заключается не только в стоимости оборудования. В Киеве большое количество многоэтажных домов, разветвленные подземные тепловые сети и инфраструктура, которая десятилетиями формировалась вокруг крупных централизованных источников тепла.

Чтобы заменить их модульными котельными, необходимо не просто установить новое оборудование, но и построить соответствующие теплотрассы и интегрировать их в существующую систему. По оценке Нагорняка, такая модернизация требует огромных инвестиций и не может быть завершена за один или даже три года.

Почему возникли проблемы с финансированием подготовки к зиме

Еще одним фактором риска депутат назвал задержки бюджетного финансирования работ по повышению устойчивости энергетической инфраструктуры. По его словам, на момент интервью Государственная казначейская служба ограничивала финансирование ряда расходов, отдавая приоритет обороне и защищенным статьям бюджета.

Речь идет, в частности, о финансировании нужд военных, пенсий, заработной платы учителей и медицинских работников. После обеспечения этих направлений средства должны направляться на другие нужды, включая энергетику и реализацию планов обеспечения устойчивости.

При этом Нагорняк подчеркнул, что задержки с финансированием не означают полной остановки строительных и ремонтных работ. По его словам, заказчики могут договариваться с подрядчиками о продолжении выполнения проектов с временным использованием собственных финансовых ресурсов.

Возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Нагорняк также прокомментировал возможность достижения договоренностей о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. По его мнению, пока рассчитывать на такое перемирие не стоит.

Депутат предполагает, что российское руководство продолжает надеяться на возможность нанести критические повреждения украинской энергосистеме и использовать это для давления на Украину. В то же время, по его оценке, Кремль может недооценивать способность украинских военных наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Нагорняк считает, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сами по себе не влекут за собой для жителей крупных российских городов таких последствий, с которыми сталкиваются украинцы из-за атак на системы электро- и теплоснабжения. В связи с этим он высказался за зеркальный ответ на российские удары, предположив, что ощутимые последствия для российской энергетики могли бы повлиять на общественные настроения внутри РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарядные станции в Украине сейчас стоят примерно от 23–40 тыс. грн за базовые модели до 100 тыс. грн и более за оборудование мощностью от 3 кВт, при этом резкого роста цен пока не наблюдается. В то же время украинцы все чаще не оплачивают такую покупку сразу: если раньше 70% клиентов приобретали станции за собственные средства, то теперь около 70% оформляют их в кредит.