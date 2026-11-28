В Украине повысили порог, до которого единственное жилье должника защищено от принудительной продажи. Он составляет 50 минимальных зарплат, или 432 350 грн. Если сумма взыскания в исполнительном производстве равна этой сумме или меньше, исполнитель не может продать единственную квартиру или дом должника. Раньше порог составлял 20 минимальных зарплат – 172 940 грн исходя из размера минимальной зарплаты в 2026 году.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Изменения ввел закон № 4833-IX. Порог определяют по сумме взыскания в исполнительном производстве. Защита также распространяется на земельный участок, на котором расположено единственное жилье должника.

Что могут взыскать за долги по коммуналке

В исполнительном производстве взыскание в первую очередь обращают на деньги должника, в частности на средства на банковских счетах. Если денег и движимого имущества недостаточно, исполнитель может перейти к недвижимости. Квартира или дом, в которых должник фактически живет, – последние в этой очереди. Поэтому даже при сумме взыскания свыше 432 350 грн принудительная продажа единственного жилья возможна только с соблюдением этой процедуры.

Отдельные правила действуют для долгов за жилищно-коммунальные услуги на территориях громад, где продолжаются активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях. Как объяснили в Министерстве юстиции, во время военного положения в таких исполнительных производствах снимают аресты с имущества и средств, а сведения о должниках исключают из Единого реестра должников.

Как коммунальщики взыскивают долги через суд

Поставщик может обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Суд рассматривает его без заседания с вызовом сторон. Если потребитель не согласен с суммой или считает, что долг начислили ошибочно, у него есть 15 дней со дня вручения копии приказа и приложенных документов, чтобы подать заявление о его отмене. После отмены приказа поставщик может обратиться в суд с иском

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OBOZ.UA проанализировал 40 дел о коммунальных долгах. В большинстве из них суды удовлетворили требования поставщиков, однако в отдельных случаях потребителям удавалось отбиться от взыскания. Так, в деле № 750/2428/25 теплоснабжающая компания требовала от владелицы квартиры в Чернигове 61 018 грн за отопление и включила в расчет долги еще с 2016 года. Женщина подала заявление о применении срока исковой давности и предоставила квитанции об оплате счетов за период, который проверял суд. В итоге суд отказал предприятию в иске.

Главные истории дня

Сам по себе выезд из квартиры тоже не всегда освобождает от оплаты. В одном из дел, которое пересмотрел Черновицкий апелляционный суд, водоканал требовал взыскать с ответчицы 16 584 грн. Женщина ссылалась на то, что уже не была владелицей квартиры и уехала за границу. Суд удовлетворил требования водоканала, применив норму о солидарной ответственности дееспособных лиц, которые проживают или зарегистрированы в жилье потребителя.

Для покупателей квартир действует другое правило. Верховный Суд разъяснил, что новый владелец не обязан погашать коммунальные долги предыдущего владельца, если прямо не взял на себя это обязательство в договоре купли-продажи. Поставщик должен требовать оплаты от того, кто задолжал за услуги.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.