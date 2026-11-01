Как сделать, чтобы в квартире было больше света: украинцам назвали главное правило устанавки солнечных панелей

Сторона дома очень важна при установке солнечных панелей в квартире. По словам специалистов, дело в том, что от того, в какую сторону света будет "смотреть" прибор, будет зависеть и выработка – т.е., объем произведенной энергии.

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Лучший вариант, говорится в материале OBOZ.UA, – южная ориентация. Ведь в широтах Украины "она обеспечивает максимальную годовую выработку энергии".

"Наименее выгодна – чисто северная сторона: там панели получают только рассеянный свет, и выработка падает на 40–60 % по сравнению с южной. В таком случае установка не рекомендуется, либо предлагается минимальная система исключительно для подзарядки аккумулятора в светлое время суток", – отметили специалисты.

Что еще нужно учитывать при установке солнечных панелей

Кроме того, подчеркнули они, важно также учитывать реальное затенение – поскольку оно также снижает выработку электроэнергии. Речь идет, в частности, о:

соседние дома;

деревья;

антенны.

Сколько света дают солнечные панели зимой

В целом же, отмечается, 1 кВт мощности солнечных панелей при южной ориентации и без затенения дает в среднем 3,5-4,5 кВт·ч в сутки летом и 0,8-1,5 кВт·ч зимой. В год это составляет примерно 1000-1200 кВт*ч на 1 кВт мощности.

"То есть система мощностью 1 кВт выработает ориентировочно 1000-1200 кВт*ч в год. А система мощностью 4-5 кВт (типичная для небольшой крыши или нескольких панелей на балконе, в зависимости от имеющейся площади) – 4000-5500 кВт*ч/год", – пояснили специалисты.

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Впрочем, подчеркнули они, эти цифры – усредненные по месяцам. Ведь:

май-август дают 60-65 % годовой выработки;

ноябрь-январь – всего 5-8%.

"Зимой выработка падает в 3-6 раз по сравнению с летом – из-за более короткого светового дня, низкого положения солнца и частой облачности. Для Киева и центральной Украины декабрь-январь дают лишь 0,5-1 кВт*ч в сутки с 1 кВт мощности панелей, тогда как июнь-июль – 4,5-5,5 кВт*ч", – констатировали специалисты.

Вместе с тем, отметили они, в пасмурный день выработка составляет лишь около 10-20 % от солнечной. Поскольку панели хоть и используют рассеянный свет, но значительно менее эффективно.

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Как сообшал OBOZ.UA, в то же время, украинцам не нужно получать отдельное разрешение для установки солнечных панелей на балконе или лоджии собственной квартиры. Дело в том, что они приравниваются к размещению бытового оборудования.