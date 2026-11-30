В понедельник, 30 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Ограничения будут действовать в части областей, но в течение всех суток.

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Это подтвердила пресс-служба "Укренерго". В официальном Telegram-канале национальной энергетической компании сообщается, что для промышленности будут применяться графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений.

Электроэнергию будут выключать согласно предварительным расчетам объемом от 0,5 до 3,5 очереди. Не исключены аварийные ситуации или корректировка графиков, особенно если государство-агрессор РФ нанесет новые удары по нашей критической инфраструктуре.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям", – подчеркнули представители "Укренерго".

Где смотреть графики отключений света

Актуальные графики украинцы могут проверить на официальных страницах операторов систем распределения. Отметим: время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного на 20–30 минут, что связано с технологическим процессом переключения очередей.

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы возможного ограничения водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз. Сейчас речь идет только о подготовке, а не о фактическом введении этих мер.

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