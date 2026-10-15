Вода из крана может стать опасной: сколько литров нужно запасти украинцам, чтобы пережить длительные перебои

Вследствие вражеских обстрелов, аварий на водопроводных сетях и отключений электроэнергии в населенных пунктах Украины сохраняется риск внезапного прекращения водоснабжения. Чтобы обезопасить себя и своих близких, следует иметь запас питьевой воды на 72 часа из расчета не менее 3 литров на человека в сутки.

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Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ). Специалисты опубликовали четкий алгоритм действий для граждан, как обезопасить себя и сохранить здоровье в условиях отсутствия воды.

Безопасные источники воды

В случае отсутствия воды эксперты призывают в первую очередь следить за официальными сообщениями местных властей, ГСЧС, водоканалов и областных центров контроля и профилактики заболеваний. Именно там будет предоставляться информация о причинах и ориентировочной продолжительности аварии, а также о пунктах раздачи питьевой воды. При отсутствии связи рекомендуется обращаться к старостам или исполнительным комитетам общин. Основными безопасными источниками воды во время чрезвычайной ситуации являются:

бутилированная вода;

вода из официальных пунктов выдачи;

источники, безопасность которых официально подтверждена специалистами.

Использовать воду из непроверенных копанок, колодцев, скважин или открытых водоемов строго запрещено.

Опасность водопроводной воды после аварий

Сразу после возобновления водоснабжения или во время падения давления в трубах пить воду из-под крана без предварительной обработки нельзя. Из-за повреждений в систему могут попадать грунтовые и даже сточные воды, содержащие опасные микроорганизмы.

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Если альтернативных источников нет, воду из-под крана обязательно нужно кипятить — довести до сильного кипения и дать остыть естественным путем. Обычные бытовые фильтры лишь улучшают вкус, но не способны уничтожить бактерии и вирусы.

Когда не поможет даже кипячение

Специалисты предупреждают, что необходимо обязательно проверять воду на наличие внешних признаков загрязнения. Воду категорически запрещено использовать для каких-либо нужд, если она:

имеет запах канализации, топлива, бензина, краски или химикатов;

покрыта радужной пленкой или образует стойкую пену;

изменила цвет или содержит посторонние примеси.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские власти готовятся к тому, что Кремль изменит тактику уничтожения инфраструктуры Украины. В частности, акцент может быть перенесен с объектов ТЭС и ГЭС на атомную генерацию и системы централизованного водоснабжения.