В пятницу, 20 ноября, после массированного российского обстрела в Украине усилились отключения света. В Киеве, части районов Днепропетровской, а также в Харьковской и Полтавской областях действует аварийный (экстренный) режим отключений – потребителей не могут заранее предупредить об отсутствии света. Ранним утром не по графикам отключали также жителей Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, но теперь там действует почасовое расписание.

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Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Главное, что нужно знать

Из-за атаки РФ на инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная , констатировали энергетики. Отключения впервые за долгое время произошли в западных областях страны.

, констатировали энергетики. Отключения впервые за долгое время произошли в западных областях страны. Для ударов по энергетике оккупанты использовали боеприпасы с кассетными боевыми частями, чтобы нанести как можно большие разрушения.

С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 0,5 до 3 очередей (то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться. Например, в Тернопольской области ввели отключения только для бизнеса и промышленности, но не для населения.

(то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться. Например, в Тернопольской области ввели отключения только для бизнеса и промышленности, но не для населения. Помимо обстрелов, свет может пропадать из-за аварий в сетях. В частности, 34 тыс. абонентов в Черниговском районе утром остались обесточенными.

Отключения света 20 ноября: ситуация в регионах

Киев

Действуют экстренные отключения электроэнергии. Причиной, как сообщили в ДТЭК, стало повреждение оборудования и перегрузка сетей.

Также из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Киевская область

Из-за аварии в сети было частично обесточено Белоцерковский район. В остальной области действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует.

Львовская область

Утром в области вводили аварийные отключения не по графикам. Впрочем, с 08:30 здесь действует почасовой график:

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Закарпатье

Впервые за долгое время в Закарпатской области введены графики отключения света. Утром электричество отключали без предупреждения, теперь действует почасовой режим.

"Применение графиков – вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны", – заявили в "Закарпатьеоблэнерго".

Главные истории дня

Прикарпатье

Утром были применены аварийные отключения. Но с 08:30 действуют графики.

"По возможности не пользуйтесь лифтами, особенно если ситуация с электроснабжением нестабильна. Если у вас сейчас есть электроснабжение, зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые гаджеты. Сделайте запас воды, ведь во время отключений могут возникать перебои с водоснабжением", – заявили в "Прикарпатьеоблэнерго".

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Днепропетровская область

В г. Днепр, Каменское, Самар, Павлоград, Днепровский, Самаровский, Павлоградский, Солонянский, Царичанский р-ны действуют экстренные отключения. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:

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1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа);

– 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа); 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов); 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа); 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов); 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа); 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа).

Дополняется