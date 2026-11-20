Отключения есть даже на западе Украины: что происходит со светом после обстрела и где ввели экстренный режим
В пятницу, 20 ноября, после массированного российского обстрела в Украине усилились отключения света. В Киеве, части районов Днепропетровской, а также в Харьковской и Полтавской областях действует аварийный (экстренный) режим отключений – потребителей не могут заранее предупредить об отсутствии света. Ранним утром не по графикам отключали также жителей Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, но теперь там действует почасовое расписание.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
Главное, что нужно знать
- Из-за атаки РФ на инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная, констатировали энергетики. Отключения впервые за долгое время произошли в западных областях страны.
- Для ударов по энергетике оккупанты использовали боеприпасы с кассетными боевыми частями, чтобы нанести как можно большие разрушения.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 0,5 до 3 очередей (то есть максимум половине потребителей одновременно). Впрочем, реальная ситуация может отличаться. Например, в Тернопольской области ввели отключения только для бизнеса и промышленности, но не для населения.
- Помимо обстрелов, свет может пропадать из-за аварий в сетях. В частности, 34 тыс. абонентов в Черниговском районе утром остались обесточенными.
Отключения света 20 ноября: ситуация в регионах
Киев
Действуют экстренные отключения электроэнергии. Причиной, как сообщили в ДТЭК, стало повреждение оборудования и перегрузка сетей.
Также из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
Киевская область
Из-за аварии в сети было частично обесточено Белоцерковский район. В остальной области действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует.
Львовская область
Утром в области вводили аварийные отключения не по графикам. Впрочем, с 08:30 здесь действует почасовой график:
Закарпатье
Впервые за долгое время в Закарпатской области введены графики отключения света. Утром электричество отключали без предупреждения, теперь действует почасовой режим.
"Применение графиков – вынужденная мера после массовых ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны", – заявили в "Закарпатьеоблэнерго".
Прикарпатье
Утром были применены аварийные отключения. Но с 08:30 действуют графики.
"По возможности не пользуйтесь лифтами, особенно если ситуация с электроснабжением нестабильна. Если у вас сейчас есть электроснабжение, зарядите телефоны, пауэрбанки и другие необходимые гаджеты. Сделайте запас воды, ведь во время отключений могут возникать перебои с водоснабжением", – заявили в "Прикарпатьеоблэнерго".
Днепропетровская область
В г. Днепр, Каменское, Самар, Павлоград, Днепровский, Самаровский, Павлоградский, Солонянский, Царичанский р-ны действуют экстренные отключения. В остальной области – графики стабилизационных отключений:
Харьковская область
Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:
- 1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 5,5 часа);
- 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в сумме 7 часов);
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в сумме 7,5 часа);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);
- 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);
- 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа).
Дополняется