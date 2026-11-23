В Украине готовят запуск единой цифровой платформы, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии света, тепла и воды, а правительство будет получать данные для оперативного реагирования на аварии. К восстановительным работам также планируют привлекать Государственную специальную службу транспорта и резерв военных инженеров и электриков, чтобы ускорить ремонт инфраструктуры, в частности в прифронтовых регионах.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Правительство планирует использовать обращения граждан, чтобы оперативнее отслеживать аварийные ситуации, видеть реальную картину перебоев в разных регионах и реагировать на проблемы круглосуточно.

Как украинцы смогут сообщать об отсутствии коммунальных услуг

Над созданием нового сервиса работают Министерство цифровой трансформации и Министерство развития общин и территорий. Платформу разрабатывают по поручению президента, а ее главная цель – централизовать информацию о перебоях с базовыми коммунальными услугами и обеспечить более оперативное реагирование на них.

Речь идет о ситуациях, когда в отдельных домах, районах или населенных пунктах длительное время нет электроэнергии, отопления или воды. Сейчас информация о таких проблемах может поступать по разным каналам, а новый цифровой инструмент должен помочь правительству получать более систематизированные данные о том, где именно возникают перебои и насколько критична ситуация.

Корецкий объяснил, что эти данные необходимы, чтобы понимать реальное состояние обеспечения населения базовыми услугами и организовывать работу ответственных служб. По его словам, система должна позволить реагировать на сообщения круглосуточно – в режиме 24/7.

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"Мы не имеем права допустить повторения ситуаций, когда в отдельных случаях на местах света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7", – отметил глава правительства.

В то же время пока не сообщается, когда именно запустят платформу, будет ли она доступна через сайт или мобильное приложение, смогут ли украинцы добавлять фотографии, указывать адрес и отслеживать статус своих обращений. Также не опубликованы подробности о механизме рассмотрения заявок и сроках реагирования на них.

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К аварийным ремонтам привлекут дополнительные силы

Параллельно правительство прорабатывает возможность привлечения к восстановлению поврежденной коммунальной инфраструктуры Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), которая подчиняется Министерству обороны. Это решение связано с необходимостью быстрее устранять повреждения в сложных условиях, в частности в прифронтовых регионах.

По словам премьер-министра, гражданские коммунальные службы не всегда располагают необходимыми ресурсами, специализированной техникой и возможностями для оперативной работы в условиях боевых действий. Государственная специальная служба транспорта, у которой есть соответствующие технические ресурсы и опыт работы в сложных обстоятельствах, может стать дополнительной поддержкой для коммунальщиков в случае масштабных аварий или повреждений.

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Правительство уже проработало механизм такого привлечения по поручению президента. Ожидается, что это поможет усилить ремонтные бригады и ускорить восстановление важных объектов инфраструктуры, когда собственных сил коммунальных предприятий будет недостаточно.

Электриков и инженеров из военных подразделений направят в резерв

Еще одно направление подготовки – формирование резерва специалистов, которые смогут присоединиться к ремонтным и восстановительным работам. Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины должно определить военнослужащих с соответствующей профессиональной подготовкой, в частности инженеров и электриков.

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Для этого планируют актуализировать списки таких специалистов и организовать их по региональному принципу. Отмечается, что это позволит при необходимости оперативнее привлекать людей к восстановлению инфраструктуры в конкретных областях.

Правительство рассматривает этот механизм как дополнительную помощь гражданским службам, а не замену их работы. Резерв специалистов должен стать одним из инструментов, который поможет реагировать на сложные аварийные ситуации, когда одновременно возникает потребность в большом количестве квалифицированных работников.

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Пока единую государственную платформу не запустили, для сообщений о проблемах с электроснабжением в некоторых случаях используют другие каналы коммуникации. В частности, ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД запустили чат-бот для представителей объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и управляющих компаний.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, спрос на товары для энергонезависимости в Украине стремительно растет: за июль-октябрь 2026 года количество заказов инверторов увеличилось на 538%, зарядных станций – на 126%, а пауэрбанков и аккумуляторов – на 82%. Больше всего украинцы тратят на генераторы – в среднем 21 707 грн, тогда как заказ техники из-за границы позволяет сэкономить на отдельных моделях до 36%.