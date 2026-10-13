Отключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октября
В Украине 13 октября в некоторых регионах страны продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Они введены в Киеве, Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. Графики отключений ужесточены – в течение суток ожидается отключение до 2 очередей бытовых потребителей одновременно, тогда как днем ранее максимальное количество отключений составляло 1,5 очереди.
Об общем режиме ограничений сообщили в "Укрэнерго", а подробности публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Главное, что нужно знать
- По предварительному плану, 13 октября действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 2 очередей.
- В случае ухудшения ситуации в энергосистеме не исключено применение аварийных отключений. Это уже неоднократно происходило в октябре 2026 года. В целом ситуация с отключениями может измениться в любой момент
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленного сектора.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
- В Минэнерго уже объясняли возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.
Киев
Общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:
Киевская область
Отключения начались в шесть утра. Общее расписание следующее:
Черкасская область
С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 1.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 2.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 4.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
- 4.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (итого 4 часа);
- 5.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 6 часов);
- 5.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 6.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 6.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа).
Сумская область
Также действуют отключения света по почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:
- с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;
- с 8:00 до 16:00 – 1 очередь;
- с 16:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Житомирская область
В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее:
Харьковская область
Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 13 октября (обновлено):
- 1.1 – 19:00–22:00 (всего 3 часа);
- 1.2 – 19:00–22:00 (всего 3 часа);
- 2.1 – 08:30–12:00, 19:00–22:00 (всего 6,5 часа);
- 2.2 – 08:30–12:00 (всего 3,5 часа);
- 3.1 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
- 3.2 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
- 4.1 – 12:00–15:30 (всего 3,5 часа);
- 4.2 – 12:00–15:30 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – не выключается;
- 5.2 – 15:30–19:00 (всего 3,5 часа);
- 6.1 – 06:00–08:30, 15:30–19:00 (всего 6 часов);
- 6.2 – 15:30–19:00 (итого 3,5 часа).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.
Какие бывают отключения света
- Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждения сетей, в частности из-за обстрелов. Для этого могут использоваться графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).
- Стабилизационные, или почасовые, отключения вводятся во время пиковых нагрузок, когда необходимо сбалансировать работу энергосистемы. Потребителей распределяют по очередям в соответствии с графиками почасовых отключений (ГПО).
- Плановые отключения проводят отдельно – для ремонта сетей и оборудования. Оператор системы распределения должен заранее предупреждать о них потребителей.
Следует понимать, что время в графике ориентировочное. После отключения электроэнергию возвращают потребителям постепенно. Если в этот момент нагрузка на сеть превышает допустимый уровень, период отключения могут продлить.
Кроме того, к почасовым ограничениям могут добавиться аварийные отключения. Тогда света может не быть еще дольше.
Где узнать график отключения света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.
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