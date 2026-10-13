Отключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация - женщина, закутанная во флаг УкраиныБеженцев из Украины массово выселяют из бесплатного жилья в стране ЕС: стали известны последствияВ России отказались от энергетического перемирия с Украиной и дали "сигнал" по своим планам – ISWВ России отказались от энергетического перемирия с Украиной и дали "сигнал" по своим планам – ISWДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Дизельный пакт" Трампа и Путина: что получил Кремль от соглашения и какие угрозы оно несет для Украины. Интервью с ВеселовскимИллюстрация. ГороскопБурный и конфликтный день для всех: Львы, не принимайте решений под влиянием эмоций, а Скорпионам лучше отдохнуть – гороскоп на 13 октябряУтром Россия нанесла удар по Киеву: поврежден дом, пострадала женщина. ПодробностиУтром Россия нанесла удар по Киеву: поврежден дом, пострадала женщина. Подробности"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. ФотоОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоОт начала разработки до первых сбитий – всего месяц: Федоров показал новый перехватчик реактивных дронов. ВидеоВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1390 оккупантов и сожгли больше полусотни артсистем: данные ГенштабаВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоИллюстративное фото, военный билет на столеВ Украине мужчину сочли годным, несмотря на тяжелые заболевания суставов, он пошел в суд: чем все закончилось

Отключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read4 мин
icon 1,5 т.
Отключение света в Украине. Иллюстрация
Отключение света в Украине. Иллюстрация. Источник: Freepik

В Украине 13 октября в некоторых регионах страны продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Они введены в Киеве, Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. Графики отключений ужесточены – в течение суток ожидается отключение до 2 очередей бытовых потребителей одновременно, тогда как днем ранее максимальное количество отключений составляло 1,5 очереди.

Об общем режиме ограничений сообщили в "Укрэнерго", а подробности публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

  • По предварительному плану, 13 октября действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 2 очередей.
  • В случае ухудшения ситуации в энергосистеме не исключено применение аварийных отключений. Это уже неоднократно происходило в октябре 2026 года. В целом ситуация с отключениями может измениться в любой момент
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленного сектора.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
  • В Минэнерго уже объясняли возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.

Киев

Общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 6,8 т.
Украинцев призвали подготовить квартиры к зиме: что нужно проверить, чтобы не остаться без тепла
icon 6,8 т.
Украинцев призвали подготовить квартиры к зиме: что нужно проверить, чтобы не остаться без тепла
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 3,6 т.
Россия нанесла удар по газодобыче в Украине: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях
icon 3,6 т.
Россия нанесла удар по газодобыче в Украине: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 3,1 т.
Украинцев предупредили о новых отключениях света: какой режим будет действовать 13 октября
icon 3,1 т.
Украинцев предупредили о новых отключениях света: какой режим будет действовать 13 октября

Киевская область

Отключения начались в шесть утра. Общее расписание следующее:

График отключений электроэнергии в Киевской области 13 октября

График отключений электроэнергии в Киевской области 13 октября. Источник: ДТЭК

График отключения света в Киевской области 13 октября

График отключения света в Киевской области 13 октября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 1.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 2.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 2.2 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 3.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
  • 4.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
  • 4.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (итого 4 часа);
  • 5.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 6 часов);
  • 5.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
  • 6.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 6.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа).

Сумская область

Также действуют отключения света по почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

График отключения электричества в Сумской области 13 октября

График отключения света в Сумской области 13 октября. Источник: "Сумыоблэнерго"

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:

  • с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;
  • с 8:00 до 16:00 – 1 очередь;
  • с 16:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
График отключения электричества в Полтавской области 13 октября

График отключения света в Полтавской области 13 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее:

График отключения света в Житомирской области 13 октября

График отключения света в Житомирской области 13 октября. Источник: Житомиробленерго

Харьковская область

Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 13 октября (обновлено):

  • 1.1 – 19:00–22:00 (всего 3 часа);
  • 1.2 – 19:00–22:00 (всего 3 часа);
  • 2.1 – 08:30–12:00, 19:00–22:00 (всего 6,5 часа);
  • 2.2 – 08:30–12:00 (всего 3,5 часа);
  • 3.1 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
  • 3.2 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
  • 4.1 – 12:00–15:30 (всего 3,5 часа);
  • 4.2 – 12:00–15:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.1 – не выключается;
  • 5.2 – 15:30–19:00 (всего 3,5 часа);
  • 6.1 – 06:00–08:30, 15:30–19:00 (всего 6 часов);
  • 6.2 – 15:30–19:00 (итого 3,5 часа).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.

График отключения света в Черниговской области 13 октября

График отключения света в Черниговской области 13 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Какие бывают отключения света

  • Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждения сетей, в частности из-за обстрелов. Для этого могут использоваться графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).
  • Стабилизационные, или почасовые, отключения вводятся во время пиковых нагрузок, когда необходимо сбалансировать работу энергосистемы. Потребителей распределяют по очередям в соответствии с графиками почасовых отключений (ГПО).
  • Плановые отключения проводят отдельно – для ремонта сетей и оборудования. Оператор системы распределения должен заранее предупреждать о них потребителей.

Следует понимать, что время в графике ориентировочное. После отключения электроэнергию возвращают потребителям постепенно. Если в этот момент нагрузка на сеть превышает допустимый уровень, период отключения могут продлить.

Кроме того, к почасовым ограничениям могут добавиться аварийные отключения. Тогда света может не быть еще дольше.

Где узнать график отключения света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеУкраинаэлектроэнергияоблэнерго"Укрэнерго"ДТЭКЭнергетикаМинистерство энергетики Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться