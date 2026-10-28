Отключения света 28 октября: где будут действовать графики и сколько часов не будет электроэнергии

В среду, 28 октября, в части регионов Украины продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, ограничения вводят в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. По указанию "Укрэнерго", в течение суток объем отключений составит от 1,5 до 2,5 очереди. В то же время в Чернигове из-за аварии на кабельной линии без электроснабжения остались около 2,2 тысячи абонентов.

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Об общем режиме отключений населения заявили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 28 октября: главное, что нужно знать

для всех категорий потребителей в определенных регионах графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 23:59, объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очереди;

для промышленности и бизнеса с 06:00 до 23:59 будут применять графики ограничения мощности;

в разных областях время отключений отличается, чтобы узнать, когда именно не будет света по конкретному адресу, необходимо проверить свою очередь и подочередь на ресурсах местного оператора;

в Чернигове зафиксировано отдельное аварийное отключение электричества примерно у 2,2 тысячи абонентов из-за повреждения кабельной линии;

энергетики предупреждают, что в случае ухудшения ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться, а объем ограничений – меняться.

Причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов энергосистемы возможности обеспечивать потребителей электроэнергией остаются ограниченными.

Потребителей, у которых есть свет, просят экономно пользоваться электроприборами. После восстановления электроснабжения не стоит одновременно включать все мощные устройства, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Графики отключения света в регионах сегодня

Киев

В среду, 28 октября, в столице продолжат применять почасовые отключения по команде "Укренерго". Для Киева не предусмотрено единого общего графика по группам потребителей, который подходил бы для всех адресов. Чтобы узнать, когда именно в конкретном доме могут отключать электроэнергию, необходимо проверить информацию по адресу. Найти свой график можно несколькими способами:

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в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий".

Расписание может меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому перед запланированными делами, для которых нужна электроэнергия, стоит повторно проверить информацию по своему адресу.

Киевская область

В Киевской области 28 октября также будут применять графики почасовых отключений. Расписание зависит от конкретного адреса и очереди потребителя. Чтобы подготовиться к возможным отключениям электричества, жителям области стоит проверить актуальную информацию на официальных ресурсах оператора системы распределения.

Главные истории дня

В случае изменений в графиках энергетики обещают сообщать о них в своем Telegram-канале. Важно учитывать, что опубликованное расписание может корректироваться в течение суток. Поэтому предварительно определенные часы отключений не стоит воспринимать как неизменные при любых обстоятельствах.

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Полтавская область

В Полтавской области 28 октября будут действовать графики почасовых отключений. По информации "Полтаваоблэнерго", объем ограничений в течение дня будет меняться в зависимости от установленных временных промежутков. График на среду предусматривает такое распределение:

с 06:00 до 10:00 – 1,5 очереди;

с 10:00 до 15:00 – 2 очереди;

с 15:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

Итак, наибольший объем ограничений в Полтавской области предусмотрен во второй половине дня – с 15:00 до 21:00. В этот период отключения могут охватить большее число потребителей, чем в утренние и поздние вечерние часы.

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При этом количество очередей не означает, что электричества не будет у всех жителей области одновременно. Фактическое время отключения зависит от того, к какой очереди и подочереди относится конкретный адрес.

Черниговская область

В Черниговской области 28 октября по указанию НЭК "Укренерго" будут действовать графики почасовых отключений. В облэнерго предупредили, что при изменении ситуации в энергосистеме расписание могут пересмотреть.

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Отдельно в Чернигове произошла авария на кабельной линии, из-за которой без электроснабжения остались около 2,2 тысячи абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Энергетики призывают жителей области экономно потреблять электроэнергию, особенно если их дома подключены к линиям, питающим объекты критической инфраструктуры.

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Черкасская область

В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать 28 октября с 06:00 до 24:00. В "Черкассыоблэнерго" объяснили, что ограничения вводят из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак.

Для потребителей опубликовали расписание по шести очередям, каждая из которых делится на две подочереди. Время отсутствия электроэнергии отличается в зависимости от того, к какой группе относится адрес.

1.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00.

1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00.

2.1: 10:00–12:00, 15:00–17:00, 20:00–22:00.

2.2: 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

3.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–19:00.

3.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00.

4.1: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

4.2: 06:00–08:00, 13:00–15:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

5.1: 11:00–13:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

5.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–21:00.

6.1: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

6.2: 09:00–11:00, 14:00–16:00, 19:00–21:00.

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Итак, для части потребителей отключения предусмотрены уже утром, а для остальных основные ограничения приходятся на дневные и вечерние часы. В некоторых подочередях предусмотрены три периода без электроэнергии, а для подочереди 4.2 – четыре таких периода.

Сумская область

В Сумской области 28 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, определенными НЭК "Укренерго". В "Сумыобленерго" подчеркивают, что расписание может меняться в течение суток в зависимости от состояния энергосистемы.

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Энергетики также призывают соблюдать правила безопасного пользования электроприборами. Во время отключения желательно отсоединить чувствительную технику от сети, чтобы снизить риск повреждения из-за возможных колебаний напряжения после восстановления электроснабжения.

Когда свет появляется, не стоит одновременно включать все приборы, особенно те, которые потребляют много электроэнергии. Отмечается, что это помогает снизить нагрузку на сеть в периоды восстановления электроснабжения.

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Харьковская область

В Харьковской области в среду, 28 октября, графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00. Ориентировочное расписание отключений по очередям и подочередям с учетом времени, необходимого для переключений, такое:

1.1: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

1.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

2.1: 15:00–19:30.

2.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

3.1: 09:00–12:30, 19:30–23:00.

3.2: 09:00–12:30, 16:00–21:00.

4.1: 10:00–12:30, 19:30–23:00.

4.2: 09:00–12:30, 19:30–23:00.

5.1: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

5.2: 12:30–15:00, 19:30–21:00.

6.1: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

6.2: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

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Согласно опубликованному расписанию, для части харьковчан отключения предусмотрены утром и вечером, а для других – преимущественно днем или ночью. Самые продолжительные суммарные периоды без электроснабжения могут приходиться на подочереди, для которых запланированы два длительных периода ограничений.

Перечень адрес по очередям доступен в документе "Харьковоблэнерго". Потребителям рекомендуют сверяться с официальными сообщениями, поскольку из-за изменения ситуации в энергосистеме часы могут корректироваться. Отдельные ограничения предусмотрены и для промышленности и бизнеса.

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Житомирская область

С 09:00 до 10:00 действуют отключения в 2 очереди, с 10:00 до 21:00 – 2,5 очереди, а с 21:00 до полуночи – 1,5. Часы без света по группам такие:

Почасовые отключения вводят для балансировки энергосистемы, когда доступной электроэнергии недостаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Одной из основных причин нынешних ограничений являются последствия российских атак на энергетические объекты Украины.

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График отключения света по адресу для каждого региона: где посмотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, которые обеспечивают передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов, а последствия атак будут зависеть от масштабов повреждений и скорости восстановления инфраструктуры.