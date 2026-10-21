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Отключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
4,6 т.
Отключение света в Украине. Иллюстрация
Отключение света в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В четверг, 22 октября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей, то есть одновременно могут отключать максимум 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая).

Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго", а часть облэнерго уже опубликовала подробные графики.

График отключений электроэнергии на завтра, 22 октября: общий режим

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

  • с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.
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"Укрэнерго" обновило график отключений света: объявлен режим на 21 октября

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Отключения бывают плановыми и аварийными

Отключения бывают плановыми и аварийными. Источник: Прикарпатьеоблэнерго

График отключений света в Киеве: как узнать по улице

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу (улица и номер дома):

Полтавская область: как будут отключать электроэнергию 22 октября

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 21 октября составляет:

  • с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
  • с 08:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключения света в Полтавской области на завтра

Отключения света в Полтавской области на завтра. Источник: Полтаваобленерго

Какой график отключений будет действовать в Черкасской области

С 06:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
  • 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
  • 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 4 часа);
  • 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (всего 4 часа);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 6 часов);
  • 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (всего 4 часа);
  • 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов).

Житомирская область: облэнерго опубликовало график отключений

Отключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра

Отключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра

Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина не только ежедневно закупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом осуществлялся в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток тока.

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