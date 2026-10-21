Отключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра
В четверг, 22 октября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей, то есть одновременно могут отключать максимум 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая).
Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго", а часть облэнерго уже опубликовала подробные графики.
График отключений электроэнергии на завтра, 22 октября: общий режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
График отключений света в Киеве: как узнать по улице
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу (улица и номер дома):
Полтавская область: как будут отключать электроэнергию 22 октября
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 21 октября составляет:
- с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Какой график отключений будет действовать в Черкасской области
С 06:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
- 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 6 часов);
- 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (всего 4 часа);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов).
Житомирская область: облэнерго опубликовало график отключений
Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина не только ежедневно закупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом осуществлялся в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток тока.
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