Начинаются экстренные отключения: как отключают свет в Киеве и 12 областях. Все графики

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова введены отключения электроэнергии по строгим графикам. Ограничения действуют круглосуточно – с 00:00 до 23:59. Однако следует понимать: это не означает, что у всех потребителей не будет света по 24 часа – речь идет лишь о периоде применения самих графиков. Также после 10:00 начинаются экстренные отключения – графики уже не действуют в Черниговской области.

Видео дня

Общие данные об отключениях электроэнергии озвучили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики отключений света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

ситуацией.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики продолжают вынужденно применять сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются круглосуточно", – отметили в Минэнерго.

Отключения электроэнергии 6 ноября: главное

С 00:00 до 23:59 для населения действуют графики почасовых отключений объемом до 4 очередей . Это означает, что графики остаются жесткими, одновременно отключают больше потребителей, чем раньше.

объемом . Это означает, что графики остаются жесткими, одновременно отключают больше потребителей, чем раньше. Они введены в большинстве регионов, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Николаевской, Запорожской областях.

областях. Ограничения продолжаются не только для населения, но и для промышленности и бизнеса.

Россия не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов . Это приводит к значительным повреждениям энергообъектов, констатировали в Минэнерго.

. Это приводит к значительным повреждениям энергообъектов, констатировали в Минэнерго. В результате обстрелов были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно.

График отключения света сегодня: какая ситуация в регионах

Киев

С утра действуют стабилизационные отключения электроэнергии, то есть почасовые графики. Узнать свое расписание, как и раньше, можно только по конкретному адресу, поскольку общего списка по группам не существует уже почти год. Сделать это можно:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий".

Все насосные станции водоснабжения и канализации в столице тем временем работают в штатном режиме. Как отметили в КГГА, давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям.

Киевская область

В части Обуховского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Для остальных потребителей в области введены почасовые графики. Расписание такое:

РЕКЛАМА

Сумская область

Введены почасовые графики. Одно отключение длится максимум 4 часа, но суммарно за сутки света не будет до 16 часов.

Одесская область

Введены почасовые графики. Расписание такое:

Главные истории дня

Черкасская область

В области применяются графики почасовых отключений. Расписание было обновлено:

1.1 – 07:00-10:00, 11:30-16:00, 17:30-22:00 (суммарно 12 часов);

1.2 – 07:00-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:00 (суммарно 12 часов);

2.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (в сумме 13 часов);

2.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-22:00 (в сумме 12 часов);

3.1 – 08:00-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:00 (в сумме 12 часов);

3.2 – 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-24:00 (в сумме 12,5 часа);

4.1 – 08:00-12:30, 14:00-18:30, 20:00-23:00 (в сумме 12 часов);

4.2 – 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:00-24:00 (в сумме 12 часов);

5.1 – 09:30-14:00, 15:30-20:00, 21:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);

5.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:30, 23:00-24:00 (в сумме 14,5 часа);

6.1 – 10:00-14:30, 16:00-20:30, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);

6.2 – 06:00-09:00, 10:30-15:00, 16:30-21:00, 23:00-24:00 (в сумме 13 часов).

РЕКЛАМА

Черниговская область

В области применен график аварийных отключений. Ранее опубликованное почасовое расписание не действует.

Винницкая область

В регионе введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

РЕКЛАМА

"В разделе графика почасовых отключений опубликован ориентировочный график ГПО и информация об очередях графика почасовых отключений. На странице скачайте файл, найдите там свой адрес и очередь для него. Затем посмотрите часы вероятного отключения света в таблице", – пояснили в облэнерго.

Днепропетровская область

В городе Каменское, а также в Самаровском и Днепровском районах пропал свет из-за локальной аварии в сети. В остальной области действуют почасовые отключения:

РЕКЛАМА

Харьковская область

В Харьковской области введены графики почасовых отключений электроэнергии:

1.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (в общей сложности 15,5 часа);

1.2 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 17:00-24:00 (в сумме 15,5 часа);

2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (в сумме 17 часов);

2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (в сумме 17 часов);

3.1 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (в сумме 11,5 часа);

3.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-22:00 (в сумме 11,5 часа);

4.1 – 00:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (в сумме 16,5 часа);

4.2 – 03:00-06:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (в сумме 13,5 часа);

5.1 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 10,5 часа);

5.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 10,5 часа);

6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 14 часов);

6.2 – 06:30-10:00, 13:30-20:30 (в сумме 10,5 часа).

РЕКЛАМА

Полтавская область

В области действуют почасовые отключения. Ожидается, что графики в течение дня будут жесткими:

с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 3 очереди;

с 08:00 до 22:00 – 4 очереди ;

; с 22:00 до 23:59 – 3 очереди.

Житомирская область

В области применили экстренные отключения, однако после 10:40 их отменили. Снова действуют почасовые графики, однако расписание очень жесткое, а ограничения достигают 4,5 очереди.

РЕКЛАМА

Николаевская область

Действуют почасовые отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание такое:

1.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 10,5 часа);

1.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часа);

2.1 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 16:00-22:30 (суммарно 12 часов);

2.2 – 00:00-02:00, 05:30-09:00, 12:30-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часа);

3.1 – 02:00-05:30, 16:00-22:30 (суммарно 10 часов);

3.2 – 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-23:00 (суммарно 12,5 часа);

4.1 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

4.2 – 07:30-12:30, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

5.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (суммарно 10,5 часа);

5.2 – 02:00-05:30, 12:30-19:30 (суммарно 10,5 часа);

6.1 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);

6.2 – 02:00-05:30, 09:00-12:30, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов).

РЕКЛАМА

Запорожская область

Действуют почасовые отключения. График такой:

1.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 8 часов);

1.2 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

2.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 10,5 часа);

2.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (суммарно 14,5 часа);

3.1 – 12:00-17:00, 21:00-24:00 (суммарно 8 часов);

3.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (суммарно 10 часов);

4.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часа);

4.2 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (суммарно 14,5 часа);

5.1 – 00:00-02:00, 06:00-11:00, 15:00-20:00 (суммарно 12 часов);

5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (суммарно 14,5 часа);

6.1 – 00:00-00:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30 (суммарно 10,5 часа);

6.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (суммарно 10 часов).

РЕКЛАМА

Где посмотреть очередь отключения света и график обесточиваний по адресу

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия готова восстановить аварийные поставки электроэнергии Украине. "Укренерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS уже работают над восстановлением соответствующего договора.