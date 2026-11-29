Юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газа, воды и т.д. в течение 5 лет. То есть квитанции 2026 года не стоит выбрасывать до 2031-го. Дело же в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют:

Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами – ведь потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов.

В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме.

Кроме того, подчеркивается, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они позволяют:

Доказать отсутствие задолженности.

Отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

Что должно быть в квитанциях

В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

Хранить нужно не только бумажные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. А потому их также нужно хранить.

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"Если в вашей ежемесячной платежке вдруг появился непонятный долг или не засчитался предыдущий платеж, то алгоритм действий зависит от наличия доказательств. При наличии бумажного чека или сохраненной электронной квитанции из банка потребителю необходимо обратиться в сервисный центр компании-поставщика (например, облэнерго или водоканала) с заявлением о сверке счетов", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.

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