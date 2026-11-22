Украинцы, которые отапливают жилье дровами, углем, брикетами или сжиженным газом, могут оформить субсидию на топливо для зимы 2026-2027, но подать заявление нужно до 31 декабря 2026 года. Жители восьми прифронтовых областей также могут претендовать на единовременную помощь в размере 19 400 грн от международных организаций, однако получение ранее международной выплаты на те же нужды может лишить права на топливную субсидию.

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О продлении приема заявлений на субсидии сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области. Поддержка предусмотрена для домохозяйств, у которых нет централизованного отопления и которые вынуждены самостоятельно обеспечивать тепло в доме.

Кто имеет право на субсидию для покупки дров и угля

Жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива могут оформить домохозяйства, которые используют такое отопление и соответствуют установленным требованиям. Речь идет о людях, чьи дома не подключены к централизованному отоплению и не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева. Право на помощь имеют домохозяйства, которые:

проживают в домах или квартирах с печным отоплением или кухонным очагом на твердом топливе;

не пользуются централизованным отоплением;

не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

Оформить субсидию могут не только граждане Украины. Право на государственную поддержку также имеют иностранцы и лица без гражданства, которые законно проживают в Украине и соответствуют установленным требованиям.

При назначении помощи учитывают доходы домохозяйства, поэтому ее размер может отличаться в зависимости от финансового положения конкретной семьи. Субсидия призвана частично компенсировать расходы на приобретение топлива, необходимого для обогрева жилья в холодный период.

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На какой период назначают субсидию на отопление

Субсидию на приобретение твердого, жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа назначают в ином порядке, чем помощь на оплату регулярных коммунальных услуг. Ее оформляют один раз в календарный год, а средства выплачивают единовременно на отопительный сезон. То есть домохозяйство получает помощь на закупку необходимого топлива, а не ежемесячную выплату в течение всей зимы.

При этом оформление субсидии на дрова, уголь или сжиженный газ не означает, что семья теряет право на другую жилищную субсидию. При наличии соответствующих оснований домохозяйство также может получать поддержку для оплаты других жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет об оплате:

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электроэнергии;

газа, который используется для приготовления пищи;

водоснабжения;

услуг по вывозу бытовых отходов.

Сколько денег можно получить на дрова в 2026 году

Размер субсидии на приобретение топлива определяют индивидуально. При расчете учитывают совокупный доход членов домохозяйства за предыдущий календарный год, а также нормативы потребления, установленные для соответствующего вида топлива.

Для твердого топлива предусмотрена минимальная норма в 2 тонны на одно домохозяйство. Размер помощи по этой норме в 2026 году составляет 9205,14 грн. Для сжиженного газа нормативы зависят от количества людей, проживающих в домохозяйстве. Нормы субсидии на сжиженный газ:

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1-2 человека – 2 баллона (920,52 грн);

2 баллона (920,52 грн); 3-4 человека – 3 баллона (1380,78 грн);

3 баллона (1380,78 грн); 5 и более человек – 4 баллона (1841,04 грн).

В то же время эти нормативы не означают, что каждая семья автоматически получит именно указанную сумму. Окончательный размер помощи определяется при расчете субсидии с учетом доходов домохозяйства и других предусмотренных условий.

Какие документы нужно подать для оформления

Чтобы получить субсидию на приобретение печного топлива, необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, входящих в состав домохозяйства. Основной пакет документов включает:

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заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, входящих в состав домохозяйства.

В отдельных случаях Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы. Например, если человек арендует жилье, может понадобиться договор аренды. Также дополнительные подтверждения могут потребовать при наличии реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Поэтому перед подачей документов стоит проверить, нужны ли именно в вашей ситуации дополнительные подтверждения, чтобы не затягивать рассмотрение заявления. Украинцы могут оформить субсидию на твердое и жидкое печное топливо несколькими способами. Необязательно лично посещать Пенсионный фонд, поскольку заявление можно подать дистанционно.

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онлайн через Пенсионный фонд;

Подать документы можно через веб-портал электронных услуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua. Для авторизации необходимо воспользоваться квалифицированной электронной подписью или BankID.

лично в Пенсионном фонде;

Заявление и декларацию можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

через ЦНАП или местные власти.

Еще один способ оформления – обратиться в Центр предоставления административных услуг или органы местного самоуправления. Крайний срок подачи заявления – 31 декабря 2026 года.

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Дополнительно можно получить 19 400 грн на дрова

Отдельно от государственной субсидии в 2026 году предусмотрена единовременная денежная помощь от международных организаций на закупку твердого печного бытового топлива. Она предназначена для жителей восьми прифронтовых областей, которым нужна поддержка для прохождения отопительного сезона 2026/2027.

Размер такой помощи составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. На выплату могут претендовать жители таких областей:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской.

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Заявление на получение международной помощи необходимо подавать лично в органы местного самоуправления или ЦНАП по месту фактического проживания. Средства предназначены именно для приобретения твердого печного бытового топлива, в частности дров, и должны помочь домохозяйствам обеспечить отопление в холодный сезон.

Можно ли одновременно получить субсидию и 19 400 грн международной помощи

Важный нюанс, который стоит учесть перед подачей документов, государственную субсидию на приобретение печного топлива и международную помощь на те же нужды можно получить не всегда. Пенсионный фонд не назначает субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива домохозяйствам, которые уже получали международную денежную помощь на те же нужды в течение отопительного сезона 2025/2026.

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То есть если семья уже получила международную выплату на закупку топлива за предыдущий отопительный сезон, это может стать основанием для отказа в назначении соответствующей субсидии. Вместе с тем ограничение не лишает домохозяйство права обратиться за помощью на оплату других коммунальных услуг. При наличии оснований семья может оформить субсидию на электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора и другие жилищно-коммунальные расходы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине жители домов с общедомовыми счетчиками могут проверять начисления за отопление, сопоставляя объем потребленных гигакалорий, общую площадь здания и площадь своей квартиры. Если в платежке есть расхождения, можно обратиться к поставщику тепла за подробным расчетом,