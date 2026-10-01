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В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме
В Украине отменили отключения электроэнергии
Источник: Magnific

Плановых отключений электроэнергии в Украине не будет. Несмотря на то, что накануне ограничения были анонсированы как минимум для Киева, а также Киевской и Житомирской областей, 1 октября их решили отменить.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. "Применение графиков отключений на данный момент отменено. В то же времяв отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения", – предупредили в Министерстве энергетики.

В то же время в вечерние часы (с 17:00 до 21:00) украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. При этом часть граждан остается без света из-за обстрелов, в частности в таких регионах, как:

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  • Кировоградская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Черниговская области.

Что предшествовало

 

30 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что в отдельных регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей утром и вечером. Это связали со сложной ситуацией в энергосистеме вследствие российских атак на объекты критической инфраструктуры. В частности, прогнозировалось, что ограничения будут применяться в следующие часы:

  • графики почасовых отключений для населения – с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 в объеме 0,5 очереди; для промышленности и
  • ограничения мощности для промышленности и бизнеса – с 08:00 до 21:00.

Операторы систем распределения также предупреждали клиентов об ограничениях в таких регионах, как:

  • Киев
В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

ДТЕК

Источник: ДТЕК

  • Киевская область
В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

ДТЕК

Источник: ДТЕК

В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

ДТЕК

Источник: ДТЕК

  • Житомирская область
В Украине отменили отключения электричества: что происходит в энергосистеме

Житомиробленерго

Источник: Житомиробленерго

Где посмотреть графики отключений света в 2026 году

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.

 

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