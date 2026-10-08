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В Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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icon 1,8 т.
Иллюстрация - отключение света
Отключения электроэнергии в Украине. Иллюстрация. Источник: Unsplash/Nhan Hoang

Россия продолжает непрерывные обстрелы украинской энергетики. На этом фоне в ряде регионов вновь ввели графики отключений электроэнергии – это необходимо для защиты энергосистемы от перегрузок и аварий.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там связали необходимость введения ограничений с тем, что подвергающаяся атакам энергосистема не способна передавать электроэнергию из-за повреждений сети.

"Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", – уверяют в Минэнерго.

Причина введения графиков

  • Обстрелы энергообъектов со стороны РФ.
  • Аварии в сетях.
  • Плановые ремонты в сетях.
  • Стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).

"Для ремонта объектов требуется определенное время, оборудование, а также отключения, чтобы энергетики могли провести ремонтные работы", – напомнили энергетики.

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В ДТЭК подтвердили, что в результате российских обстрелов было повреждено энергетическое оборудование и высоковольтные сети. Поэтому часть возможностей для передачи электроэнергии между регионами.

Виды отключений электроэнергии

  • Аварийные

Экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов) ограничения, когда применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОМ).

  • Стабилизационные (почасовые)

Графики почасовых отключений (ГПО) применяются в случае пиковых нагрузок и при необходимости сбалансировать энергосистему, распространяются на отдельные очереди, на которые разделены потребители.

  • Плановые (для плановых ремонтов).

Об таких отключениях оператор системы распределения (облэнерго) предупреждает потребителей заранее.

Почему стабилизационные отключения могут происходить не по графикам

  • Восстановление электроснабжения после отключений требует времени, поскольку происходит постепенно.
  • Если при этом нагрузка на энергосистему будет превышать допустимый уровень, время отключения может увеличиться.
  • А в случае аварии к стабилизационным отключениям добавляются аварийные – в таком случае свет восстановят только после устранения неисправности.

В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики отключений не действуют, поэтому электроэнергия может пропадать независимо от указанного в них времени. К ним можно будет вернуться только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах России отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, чтобы сократить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису зимой 2026–2027 годов.

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