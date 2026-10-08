В Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит

Россия продолжает непрерывные обстрелы украинской энергетики. На этом фоне в ряде регионов вновь ввели графики отключений электроэнергии – это необходимо для защиты энергосистемы от перегрузок и аварий.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там связали необходимость введения ограничений с тем, что подвергающаяся атакам энергосистема не способна передавать электроэнергию из-за повреждений сети.

"Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", – уверяют в Минэнерго.

Причина введения графиков

Обстрелы энергообъектов со стороны РФ.

Аварии в сетях.

Плановые ремонты в сетях.

Стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).

"Для ремонта объектов требуется определенное время, оборудование, а также отключения, чтобы энергетики могли провести ремонтные работы", – напомнили энергетики.

В ДТЭК подтвердили, что в результате российских обстрелов было повреждено энергетическое оборудование и высоковольтные сети. Поэтому часть возможностей для передачи электроэнергии между регионами.

Виды отключений электроэнергии

Аварийные

Экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждений в результате обстрелов) ограничения, когда применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОМ).

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Стабилизационные (почасовые)

Графики почасовых отключений (ГПО) применяются в случае пиковых нагрузок и при необходимости сбалансировать энергосистему, распространяются на отдельные очереди, на которые разделены потребители.

Плановые (для плановых ремонтов).

Об таких отключениях оператор системы распределения (облэнерго) предупреждает потребителей заранее.

Почему стабилизационные отключения могут происходить не по графикам

Восстановление электроснабжения после отключений требует времени, поскольку происходит постепенно.

Если при этом нагрузка на энергосистему будет превышать допустимый уровень, время отключения может увеличиться.

А в случае аварии к стабилизационным отключениям добавляются аварийные – в таком случае свет восстановят только после устранения неисправности.

Главные истории дня

В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики отключений не действуют, поэтому электроэнергия может пропадать независимо от указанного в них времени. К ним можно будет вернуться только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах России отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, чтобы сократить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабному гуманитарному кризису зимой 2026–2027 годов.