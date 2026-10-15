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В Украине вновь будут отключать свет по графикам: какой режим будет действовать 16 октября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.
16 октября в Украине снова будут отключать свет. Иллюстрация. Источник: КГГА / Facebook

Жителей Украины предупредили, что в пятницу, 16 октября, в ряде областей продолжит действовать режим экономии электроэнергии — как для бытовых потребителей, так и для бизнеса и промышленности. Специальные графики отключений электроэнергии и ограничения потребляемой мощности будут действовать с самого утра и до полуночи.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Главной причиной применения стабилизационных мер там называют разрушительные последствия регулярных вражеских ударов ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры. В частности, с 6:00 до 23:59 предусмотрен следующий режим ограничений:

  • для бытовых и других потребителей — графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 1,5 очереди);
  • для промышленности и бизнеса — графики ограничения мощности.
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В то же время в профильной службе отмечают, что состояние энергосети остается изменчивым и может корректироваться в зависимости от ситуации. Жителям рекомендуется следить за оперативными новостями и точным временем отключений на ресурсах местных операторов распределения (облэнерго), а также максимально разумно расходовать ресурсы, когда свет восстанавливается.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электроснабжением сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.

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