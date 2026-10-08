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В Украине вводят более жесткие графики: как будут отключать свет 9 октбяря

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
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В Украине вводят более жесткие графики
В Украине вводят более жесткие графики. Источник: Getty Images

В части регионов Украины 9 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 00:00 до 23:59 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. При этом, по сравнению с 8 октября, графики будут усилены: объем отключений составит от 0,5 до 2 очередей, тогда как сегодня действует максимум 1,5 очереди.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

  • Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
  • Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.
В Украине вводят жесткие графики отключения света

В Украине вводят жесткие графики отключения света. Источник: "Укрэнерго"

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"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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