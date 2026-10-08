В Украине вводят более жесткие графики: как будут отключать свет 9 октбяря
В части регионов Украины 9 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 00:00 до 23:59 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. При этом, по сравнению с 8 октября, графики будут усилены: объем отключений составит от 0,5 до 2 очередей, тогда как сегодня действует максимум 1,5 очереди.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
- Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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