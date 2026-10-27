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В Украине введут компенсации за экономию электроэнергии: как будут работать новые правила

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
2,7 т.
Расчет стоимости электроэнергии. Иллюстрация
Расчет стоимости электроэнергии. Иллюстрация. Источник: Freepik

В Украине планируют ввести механизм компенсаций за изменение графика потребления электроэнергии, предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором. Проект соответствующих изменений уже одобрен, но ему еще предстоит пройти процедуру обсуждения, поэтому окончательные правила участия и размер возможных выплат пока не определены.

Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Выплаты будут зависеть от условий договора и выполнения согласованных требований по изменению потребления.

В то же время одобрение проекта еще не означает, что механизм уже заработал. Документ должны опубликовать для сбора замечаний и предложений и проведения открытого обсуждения.

Как будет работать система компенсаций за экономию электроэнергии

Основная идея нового механизма заключается в том, чтобы побуждать потребителей менять время использования электроэнергии. В часы пикового спроса нагрузка на энергосистему растет, поэтому перенос части потребления на другое время может помочь сбалансировать работу энергетической инфраструктуры.

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Для этого будут привлекать агрегаторов – специальных участников рынка, которые объединяют возможности разных потребителей и координируют управление их электропотреблением. Они будут взаимодействовать с потребителями, согласовывать условия изменения нагрузки и обеспечивать участие в соответствующем механизме.

Например, если предприятие может перенести часть производственных процессов с вечерних часов на период меньшей нагрузки, оно сможет договориться о таком изменении с агрегатором. Если согласованные условия будут выполнены, предприятие будет иметь право на предусмотренное договором вознаграждение.

Подобный подход предусмотрен и для бытовых потребителей. Домохозяйства смогут менять график работы мощных электроприборов, чтобы потреблять меньше электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Однако конкретные условия участия и размер возможных выплат будут определяться правилами механизма и договоренностями с агрегатором.

Нужно ли менять поставщика электроэнергии

Для участия в системе управления спросом менять действующего поставщика электроэнергии не придется. Потребитель сможет и дальше покупать электроэнергию по своему обычному договору, одновременно заключив отдельное соглашение для участия в механизме вознаграждения. Проект предусматривает наличие двух договоров:

  • с поставщиком электроэнергии – на поставку электрической энергии;
  • с агрегатором – на участие в управлении спросом и получение вознаграждения за согласованные изменения потребления.

Таким образом, эти договоры будут иметь разное назначение. Первый будет регулировать поставку электроэнергии, а второй определит условия участия в управлении спросом, обязательства сторон и порядок получения выплат.

При этом сам факт переноса работы электроприборов на другое время не гарантирует автоматической компенсации. Чтобы ее получить, нужно будет участвовать в соответствующем механизме и выполнять условия договора с агрегатором.

Как нововведение повлияет на бизнес и домохозяйства

Механизм управления спросом может быть полезен как предприятиям, так и бытовым потребителям. Однако возможности изменить график потребления будут зависеть от особенностей работы конкретного предприятия или домохозяйства.

Для бизнеса это может означать перенос энергоемких операций на часы, когда нагрузка на энергосистему меньше. Например, предприятия с соответствующими производственными процессами смогут менять время работы оборудования, если это не противоречит технологическим требованиям и позволяет соблюдать условия договора с агрегатором.

Для домохозяйств возможным вариантом станет изменение графика использования мощных бытовых приборов. В частности, часть потребления можно будет перенести на другое время, если это позволяют бытовые условия и технические возможности.

Изменения должны помочь эффективнее использовать имеющиеся энергетические мощности и уменьшить разницу между пиковым и минимальным потреблением. Когда значительная часть нагрузки приходится на определенные часы, энергосистеме сложнее поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Если часть спроса удастся перенести на периоды меньшей нагрузки, это поможет равномернее распределять потребление в течение суток. В то же время для потребителей такой механизм создаст дополнительный финансовый стимул менять график использования электроэнергии.

Когда заработают новые правила

НКРЭКУ одобрила именно проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Следующим этапом должна стать его публикация на официальном сайте регулятора для получения замечаний и предложений и проведения открытого обсуждения.

Документ разработали в рамках адаптации украинского законодательства к европейским нормам. Изменения связаны с выполнением Закона Украины № 4834-IX и должны создать нормативные условия для внедрения механизмов управления спросом.

До завершения необходимых процедур и утверждения окончательных правил механизм не следует считать полноценно запущенным. Также пока нет оснований называть конкретные суммы выплат, которые смогут получать отдельные потребители за перенос энергопотребления.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности объекты, которые обеспечивают передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов, а последствия атак будут зависеть от масштабов повреждений и скорости восстановления инфраструктуры.

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