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В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию изменят вдвое: как воспользоваться выгодной ценой

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read2 мин
icon 3,9 т.
Каким будет тариф на электроэнергию
Каким будет тариф на электроэнергию
Источник: Freepik

С 1 октября в Украине начинается период действия льготного тарифа на электроэнергию для тех, кто использует электрическое отопление. В течение отопительного сезона (до 30 апреля) такие потребители будут платить 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 000 кВт·ч в месяц вместо стандартных 4,32 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Однако скидка действует не для всех подряд, а для ее использования система отопления должна быть легализована.

Кто имеет право на льготный тариф?

Получить сниженную цену могут жильцы частных домов и квартир в многоквартирных домах при соблюдении главного условия — жилье должно быть оборудовано электроотопительной установкой в установленном законодательством порядке.

Право на специальный тариф имеют:

  • Владельцы частных домов или квартир с официально оформленным электроотоплением.
  • Жильцы многоквартирных домов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, а также нет подключения к газораспределительным сетям.
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Важно: наличия только мобильного обогревателя, одного электрокотла или системы "теплый пол" недостаточно для применения тарифа. Устройство должно быть предусмотрено технической документацией жилого помещения.

Пример расчёта: если за месяц потреблено 2 500 кВт·ч, то за первые 2 000 кВт·ч начислят 5 280 грн (по тарифу 2,64 грн), а за остальные 500 кВт·ч — 2 160 грн (по тарифу 4,32 грн).

Что нужно для оформления тарифа?

Если электроотопление было внесено в техническую документацию ранее и зарегистрировано у оператора системы распределения (ОСР), льготный тариф продолжает применяться автоматически.

Если же система установлена недавно или ещё не легализована, потребителю необходимо выполнить процедуру подключения:

  • Разработать и согласовать проект электроснабжения объекта с указанием использования электроотопительных установок.
  • Увеличить разрешенную мощность (при необходимости), обратившись с заявлением к местному оператору сетей (ОСР).
  • Узаконить оборудование: ввести в эксплуатацию систему отопления и внести соответствующие изменения в паспорт точки распределения и договор о предоставлении услуг.
  • Сообщить поставщику о завершении оформления документов, после чего льгота будет активирована.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, в ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируется. Тариф на электроэнергию, по его данным, оставят на уровне 4,32 грн за кВт·ч как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 годов.

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