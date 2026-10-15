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В Украине взялись за риэлторов: новый законопроект уже в Раде

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Иллюстрация — покупка недвижимости
В Украине готовят реформу рынка недвижимости. Источник: Magnific

В Украине предлагают ввести профессиональное самоуправление риэлторов по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом, что обяжет их проходить аттестацию для подтверждения своей квалификации. Это должно способствовать повышению уровня предоставляемых услуг в целом и детенизации отрасли в частности.

Соответствующие нововведения прописаны в зарегистрированном в Раде законопроекте №16145, авторами которого являются ряд народных депутатов во главе с "слугой" Игорем Васильевым. Как пишет "Судебно-юридическая газета", таким образом авторы хотят вывести из тени посреднические услуги, установить обязательные требования к квалификации риелторов и защитить покупателей и арендаторов от распространенных мошеннических схем.

Необходимость немедленного регулирования

По данным разработчиков законопроекта, в Украине около 90% сделок купли-продажи и аренды жилья совершаются с участием посредников. Несмотря на то, что Налоговый кодекс обязывает риэлторов отчитываться о сделках аренды, а законодательство относит их к субъектам первичного финансового мониторинга, эти требования массово игнорируются.

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Ключевые проблемы сферы

  • Теневые доходы

Из-за невыполнения этих требований госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривен в виде недополученных налогов.

  • Массовое мошенничество

Отсутствие контроля способствует деятельности "серых" и "черных" маклеров. Распространенные схемы включают продажу недвижимости лицами, не имеющими на то соответствующих прав, сокрытие прописанных лиц или технических дефектов, а также подмену договоров (например, оформление дарения вместо пожизненного содержания).

  • Обращение общества

В июле 2025 года соответствующая электронная петиция на сайте Кабмина собрала более 25,9 тысяч подписей граждан с требованием урегулировать риэлторскую деятельность.

Что изменится для риелторов и агентств недвижимости

Законопроект предлагает отойти от формального регулирования общественными организациями и ввести четкую модель профессионального самоуправления по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом. В частности, предлагаются следующие нововведения:

  • Обязательная аттестация и аккредитация

Вводится четкий порядок получения квалификации для специалистов и аккредитации для агентств недвижимости.

  • Единые стандарты и ответственность

Законом будут закреплены права, обязанности и юридическая ответственность посредников и клиентов за нарушение требований при оказании услуг.

  • Защита первичного рынка

Нормы закона будут распространяться не только на готовую недвижимость, но и на операции с объектами незавершенного строительства (будущая недвижимость).

  • Усиление финансового мониторинга

Легализация операций на рынке недвижимости соответствует требованиям Комитета Совета Европы MONEYVAL по борьбе с отмыванием средств.

Разработчики подчеркивают, что реализация закона не требует расходов из госбюджета, а новые правила вступят в силу сразу после принятия документа парламентом и его вступления в силу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре аренда квартир в Украине подорожала почти во всех регионах. В то же время в большинстве областей количество объявлений сокращается, а наибольшая конкуренция за жилье наблюдается в Тернопольской и Ровенской областях, где на одно предложение приходится 18 потенциальных арендаторов.

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