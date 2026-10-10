В Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет света
В Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение всего суток. Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Там предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов, поэтому потребителям следует следить за сообщениями своих облэнерго.
Где будут отключать свет в Киевской области
В Киевской области 10 октября будут действовать стабилизационные отключения. Согласно обнародованным графикам ДТЭК, продолжительность отключения будет зависеть от очереди и подочереди.
В частности, для потребителей будут действовать следующие графики:
- Очереди 1.1 и 1.2 – с 15:00 до 19:00.
- Очереди 2.1 и 2.2 – с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00.
- Очередь 3.1 — с 07:30 до 11:00 и с 18:30 до 22:30.
- Очередь 3.2 — с 18:30 до 22:30.
- Очереди 4.1 и 4.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.
- Очередь 5.1 — с 11:30 до 15:30.
- Очередь 5.2 — с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00.
- Очереди 6.1 и 6.2 — с 22:00 до 24:00.
Время отключений может меняться, поэтому в первую очередь необходимо проверять актуальные сообщения оператора системы распределения.
Какие графики будут действовать в Черкасской области
В Черкасской области графики почасовых отключений также будут применяться 10 октября. По сообщению "Черкассыоблэнерго", отключения будут зависеть от определенной очереди.
График для каждой подочереди:
- 1.1 – с 10:00 до 11:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.
- 1.2 – с 06:00 до 08:00 и с 20:00 до 22:00.
- 2.1 – с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
- 2.2 – с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00.
- 3.1 — с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.
- 3.2 – с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
- 4.1 – с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.
- 4.2 — с 16:00 до 18:00. 5.1 — с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00.
- 5.2 – с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.
- 6.1 – с 15:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.
- 6.2 – с 06:00 до 08:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00.
Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить
Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации, связанной с безопасностью.
Энергетики советуют действовать следующим образом:
- Проверьте автоматические выключатели и предохранители. После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
- Обращайте внимание на воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
- Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуются на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
- Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
- Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.
Где посмотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90 %. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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