В Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет света

В Украине 10 октября введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 и охватывать от одной до двух очередей. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться в течение всего суток. Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Там предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов, поэтому потребителям следует следить за сообщениями своих облэнерго.

Где будут отключать свет в Киевской области

В Киевской области 10 октября будут действовать стабилизационные отключения. Согласно обнародованным графикам ДТЭК, продолжительность отключения будет зависеть от очереди и подочереди.

В частности, для потребителей будут действовать следующие графики:

Очереди 1.1 и 1.2 – с 15:00 до 19:00.

Очереди 2.1 и 2.2 – с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00.

Очередь 3.1 — с 07:30 до 11:00 и с 18:30 до 22:30.

Очередь 3.2 — с 18:30 до 22:30.

Очереди 4.1 и 4.2 — с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.

Очередь 5.1 — с 11:30 до 15:30.

Очередь 5.2 — с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00.

Очереди 6.1 и 6.2 — с 22:00 до 24:00.

Время отключений может меняться, поэтому в первую очередь необходимо проверять актуальные сообщения оператора системы распределения.

Какие графики будут действовать в Черкасской области

В Черкасской области графики почасовых отключений также будут применяться 10 октября. По сообщению "Черкассыоблэнерго", отключения будут зависеть от определенной очереди.

График для каждой подочереди:

1.1 – с 10:00 до 11:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.

1.2 – с 06:00 до 08:00 и с 20:00 до 22:00.

2.1 – с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.

2.2 – с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00.

3.1 — с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.

3.2 – с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.

4.1 – с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

4.2 — с 16:00 до 18:00. 5.1 — с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00.

5.2 – с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00.

6.1 – с 15:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.

6.2 – с 06:00 до 08:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00.

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Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить

Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации, связанной с безопасностью.

Энергетики советуют действовать следующим образом:

Проверьте автоматические выключатели и предохранители. После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.

После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.

Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается. Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуются на сайте и официальных страницах местного облэнерго.

могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуются на сайте и официальных страницах местного облэнерго. Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.

причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя. Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Главные истории дня

Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.

Где посмотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90 %. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.