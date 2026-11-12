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В Украине отключают свет по графикам: какое расписание ограничений действует 12 ноября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read5 мин
297
Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине
Какие графики отключения света действуют в Украине. Иллюстративное изображение. Источник: Getty Images

В Украине продолжают действовать отключения электроэнергии, но ситуация в энергосистеме остается контролируемой. В абсолютном большинстве регионов действуют графики почасовых отключений (ГПО), но частичные обесточивания вследствие обстрелов фиксируют в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

О ситуации в целом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а облэнерго раскрыли детали. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 12 ноября: главное

  • Ситуация в энергетике постепенно улучшается, хотя в некоторых регионах все еще остается напряженной.
  • В части страны действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, но объем ограничений сократили до 1-3 групп одновременно.
  • Также применяются графики ограничения мощности для бизнеса.
  • Из-за вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
  • Ремонтные работы проводят там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
  • Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может стремительно меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии, но от общего графика отключений по группам в ДТЭК отказались уже почти год назад. Поэтому проверить запланированные отключения можно только по конкретному адресу одним из способов:

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  • чат-бот "ДТЭК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
  • официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
  • приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
  • горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

Киевская область

В области действуют стабилизационные (почасовые) отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое расписание:

График отключений электроэнергии в Киевской области

График отключений электроэнергии в Киевской области. Источник: kyivshchyna.info

Днепропетровская область

В регионе применяются графики почасовых отключений. Расписание такое:

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области. Источник: ДТЭК

Винницкая область

В регионе введены почасовые отключения света. Облэнерго не публикует общее расписание. Поэтому найти график для конкретного адреса можно:

  • в чат-боте в Viber;
  • в чат-боте в Telegram;
  • в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
  • в личном кабинете на сайте облэнерго.

Житомирская область

В регионе применяются отключения по графикам:

График отключений электроэнергии в Житомирской области

График отключений электроэнергии в Житомирской области. Источник: Житомироблэнерго

Запорожская область

Здесь также действуют ГПВ, а общая продолжительность отключений между подочередями отличается более чем вдвое. Жителям следует готовиться к такому режиму отсутствия электроснабжения (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1 – 13:00-18:00 (суммарно 5 часов);
  • 1.2 – 04:00-09:00, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);
  • 2.1 – 00:00-04:30, 19:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
  • 2.2 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
  • 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 3.2 – 05:30-10:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);
  • 4.1 – 00:00-04:30, 14:30-19:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 4.2 – 00:00-04:30, 17:30-22:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 5.1 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
  • 5.2 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);
  • 6.1 – 10:00-15:00 (суммарно 5 часов);
  • 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов).

Харьковская область

После вчерашних обстрелов в регионе оперативно начали ремонтные работы и, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных вражеских обстрелов, вернули свет жителям Барвенковского, Лозовского и Шевченковского районов. Сейчас свет в области отключают по графикам:

  • 1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часа);
  • 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
  • 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
  • 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (суммарно 9 часов);
  • 3.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
  • 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
  • 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часа);
  • 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 11 часов);
  • 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (суммарно 9,5 часа);
  • 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов).

Сумская область

Применяются отключения по графикам, но потребителей призывают не включать все приборы одновременно, когда появляется свет.

График отключений электроэнергии в Сумской области

График отключений электроэнергии на Сумщине. Источник: Сумыоблэнерго

Черкасская область

В облэнерго сообщили о серии целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре региона. "Наши энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям", – отметили энергетики.

Когда ситуацию удастся стабилизировать, область планируют вернуть к отключениям по графику:

  • 1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в общей сложности 9 часов);
  • 1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
  • 2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (в общей сложности 9 часов);
  • 2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 10 часов);
  • 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 11 часов);
  • 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 13 часов);
  • 4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (в общей сложности 7 часов);
  • 4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 14 часов);
  • 5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (в общей сложности 11 часов);
  • 5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (в общей сложности 11 часов);
  • 6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 11 часов);
  • 6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (суммарно 8 часов).

Черниговская область

Свет также отключают по графикам, но ситуация в энергосистеме может быстро измениться, а график – обновиться. Поэтому в облэнерго советуют следить за объявлениями и официальными ресурсами.

График отключений электроэнергии в Черниговской области

График отключений электроэнергии в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

Полтавская область

Действуют ГПВ, но по сравнению с предыдущим днем ограничения заметно ослабили. Таким образом, будет действовать такой режим:

  • с 00:00 до 8:00 – отключение для 2 очередей одновременно;.
  • с 8:00 до 22:00 – для 2,5 очередей;
  • с 22:00 до 23:59 – для 2 очередей.
График отключений электроэнергии на Полтавщине

График отключений электроэнергии на Полтавщине. Источник: Полтаваоблэнерго

Николаевская область

Объявленные графики отключений действуют с 6 утра и до конца суток.

  • 1.1 – 00:00-00:30, 15:30-19:00 (в сумме 4 часа);
  • 1.2 – 05:30-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6,5 часа);
  • 2.1 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (в сумме 4 часа);
  • 2.2 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 12:00-15:30 (всего 3,5 часа);
  • 3.2 – 15:30-19:00, 22:30-24:00 (всего 5 часов);
  • 4.1 – 12:00-15:30 (всего 3,5 часа);
  • 4.2 – 05:30-08:30, 22:30-24:00 (всего 4,5 часа);
  • 5.1 – 08:30-12:00 (всего 3,5 часа);
  • 5.2 – 19:00-22:30 (всего 3,5 часа);
  • 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00 (всего 7 часов);
  • 6.2 – 19:00-22:30 (всего 3,5 часа).

Если электричества нет не по графику, а по другим причинам, потребителям советуют самостоятельно узнать примерное время подачи электроэнергии на сайте облэнерго.

График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

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Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве временно будут отключать наружное освещение. Соответствующее решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак.

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