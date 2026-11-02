В Украине искусственно снизили мощность АЭС: почему станции вынуждены вырабатывать меньше электроэнергии

В Украине вынуждены ограничивать мощность атомных электростанций, поскольку из-за российских ударов поврежденные подстанции "Укрэнерго" и ДТЭК не могут передать потребителям всю произведенную электроэнергию. Украинцев предупредили, что государственные энергообъекты до сих пор не полностью защищены, а Россия может усиливать атаки на Киевский регион, чтобы ухудшить положение Украины накануне возможных мирных переговоров.

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Об этом рассказал член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в комментарии Київ24. По его словам, в последние дни российская армия активно атакует энергетические объекты столицы и области, в частности подстанции государственной компании "Укрэнерго".

Почему в Украине ограничивают мощность атомных электростанций

Одной из главных проблем украинской энергосистемы стала невозможность передавать потребителям всю электроэнергию, которую производят генерирующие объекты. Из-за повреждения подстанций возникают ограничения в работе сетей, обеспечивающих передачу и распределение электричества.

Как объяснил Нагорняк, сейчас диспетчерский персонал вынужден искусственно ограничивать генерацию атомных электростанций. Причина в том, что поврежденные подстанции не могут принять весь объем электроэнергии, поступающий от генерирующих мощностей. Дополнительные трудности возникают из-за повреждения подстанций ДТЭК, расположенных в Киеве и Киевской области.

Таким образом, даже при наличии достаточной генерации энергосистема не может полноценно обеспечить передачу электроэнергии конечным потребителям. В таких условиях приходится снижать выработку электричества на атомных электростанциях, чтобы сбалансировать работу энергосистемы.

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Особенно важно это с учетом роли атомной генерации в украинском энергетическом балансе. АЭС обеспечивают значительную часть производства электроэнергии в стране, поэтому ограничение их мощности напрямую влияет на доступный объем электричества. В то же время сам факт ограничения генерации не означает, что атомные электростанции не могут производить электроэнергию.

Россия усилила атаки на энергетические объекты Киева

Нагорняк считает, что активизация российских ударов по энергетической инфраструктуре Киевского региона может быть связана с подготовкой к очередному раунду переговоров, который потенциально может состояться в начале ноября 2026 года.

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По его оценке, Россия пытается продемонстрировать международным партнерам Украины, прежде всего американской стороне, что украинское государство находится в сложном положении. Одним из инструментов такого давления могут стать длительные отключения электроэнергии и ухудшение ситуации с энергоснабжением в столице.

Депутат обратил внимание, что в течение последних пяти-шести дней российские войска активно атаковали подстанции "Укренерго" и ДТЭК. При этом, по его словам, перед новой волной ударов наблюдался некоторый перерыв, во время которого атак с применением реактивных беспилотников было меньше.

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Однако, в последние дни ситуация снова обострилась. Российские войска сосредоточили внимание на объектах, которые играют важную роль в обеспечении электроснабжения Киева и прилегающих территорий. В результате повреждения энергетической инфраструктуры возникают дополнительные ограничения для работы энергосистемы.

Государственные подстанции до сих пор не полностью защищены

Отдельное внимание Нагорняк уделил вопросу защиты энергетических объектов. По его словам, несмотря на постоянные российские атаки, государственные подстанции НЭК "Укренерго" до сих пор не имеют полноценной защиты. Депутат подчеркнул, что государство должно в первую очередь обеспечить безопасность собственных энергетических объектов, ведь именно они являются ключевой частью инфраструктуры передачи электроэнергии.

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В то же время вопрос защиты касается не только государственных предприятий. Подстанции частной компании ДТЭК также подвергаются российским ударам, что негативно влияет на работу энергосистемы Киевского региона.

Нагорняк отметил, что частные компании также должны заботиться о защите своей инфраструктуры. В то же время, по его мнению, государство должно уделять первоочередное внимание объектам, которые находятся в его собственности и обеспечивают функционирование энергетической системы страны.

Проблема заключается в том, что повреждение даже отдельных важных подстанций может иметь масштабные последствия для передачи электроэнергии. В результате ограничения могут касаться не только конкретных объектов, но и работы энергосистемы в целом.

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Государство должно определить объемы финансирования защиты энергетики

По словам народного депутата, в ближайшее время должна появиться более полная информация об объемах государственного финансирования защиты энергетической инфраструктуры частных компаний. Нагорняк ожидает, что соответствующие данные могут быть обнародованы до конца недели.

Он также выразил сомнения в целесообразности такого подхода, поскольку, по его мнению, государственные подстанции, которые до сих пор не защищены в полном объеме, должны быть среди первоочередных объектов для финансирования.

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Депутат фактически поставил вопрос о распределении бюджетных ресурсов между государственными и частными энергетическими компаниями. По его убеждению, прежде всего необходимо обеспечить защиту инфраструктуры, которая находится в собственности государства.

В то же время защита частных подстанций также имеет значение для стабильности электроснабжения. Ведь повреждение объектов ДТЭК в Киеве и области создает дополнительные ограничения для передачи электроэнергии потребителям. Таким образом, проблема заключается не только в восстановлении поврежденных объектов после российских атак, но и в необходимости заранее защищать энергетическую инфраструктуру от новых ударов.

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