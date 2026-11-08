В Украине резко ужесточили графики отключения света: как долго не будет электроэнергии 8 ноября
В Украине 8 ноября из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской и Полтавской областях в 08:30 ввели аварийные отключения для 1-5 очередей и пяти очередей соответственно, а в Днепропетровской области без света остались более 600 тысяч жителей. В Харьковской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях действуют почасовые графики, которые могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому потребителям следует проверять актуальные ограничения по своему адресу.
Общие данные об отключениях озвучили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики отключений света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Почему в Украине снова усилили отключения света
В ночь на 7 ноября российская армия массированно атаковала украинскую энергосистему. В результате ударов был поврежден энергообъект ДТЭК в Киевской области, а также подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, Киевскую область и другие регионы центральной Украины.
Повреждения энергетической инфраструктуры ограничивают возможности сетей передавать электроэнергию потребителям. Именно поэтому во многих областях приходится применять почасовые отключения, а в отдельных регионах – переходить к аварийным ограничениям.
Как объясняли в Министерстве энергетики, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики вынуждены применять сетевые ограничения, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно. В то же время российские войска продолжают атаковать энергетические объекты, в частности применяя тактику повторных ударов.
Где 8 ноября ввели аварийные отключения света
Сумская область
В Сумской области утром 8 ноября ввели графики аварийных отключений электроэнергии. По сообщению "Сумыоблэнерго", соответствующую команду НЭК "Укрэнерго" получили в 08:30. Ограничения охватили потребителей 10 очередей.
Причиной аварийных отключений стало повреждение энергосистемы вследствие систематических атак российской армии. Важно, что очереди при графиках аварийных отключений не совпадают с очередями, которые применяются во время почасовых ограничений. Поэтому потребителям необходимо проверять информацию именно по своему адресу.
Узнать актуальную очередь можно на официальном сайте "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или в личном кабинете "E-Svitlo". При аварийных отключениях нет заранее определенного времени восстановления электроснабжения. Оно зависит от характера повреждений и возможности стабилизировать работу энергосистемы.
Полтавская область
На Полтавщине также усилили ограничения. В 08:30 "Полтаваоблэнерго" получило команду НЭК "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме 10 очередей. До этого в области действовали графики почасовых отключений. Согласно предварительному расписанию на 8 ноября, ограничения должны были применяться следующим образом:
- с 00:00 до 09:00 – в объеме трех очередей;
- с 09:00 до 22:00 – в объеме четырех очередей;
- с 22:00 до 23:59 – в объеме трех очередей.
Однако после получения команды от "Укрэнерго" ситуация изменилась: вместо плановых почасовых ограничений в области ввели аварийные отключения пяти очередей. В таких условиях прежний график не гарантирует наличия электроэнергии в указанные часы.
На Днепропетровщине более 600 тысяч человек остались без света
Днепропетровская область подверглась очередной массированной атаке на энергетическую инфраструктуру. В результате ночного обстрела повреждены важные энергообъекты региона. Без электроснабжения остались более 600 тысяч жителей Павлоградского, Самаровского, Каменского и Днепровского районов, а также города Днепра.
Энергетики уже начали работы по восстановлению электроснабжения. В то же время ремонт осложняется повторными атаками российских войск. Первоочередная задача специалистов – подключить критическую инфраструктуру к электроснабжению. После этого работы продолжатся, чтобы вернуть электричество другим потребителям.
Точные сроки восстановления электроснабжения не уточняются. Они будут зависеть от масштабов повреждений и ситуации с безопасностью.
Киев
Согласно данным "Укренерго", в столице отключают свет в штатном режиме. Узнать свое расписание, как и раньше, можно будет только по конкретному адресу, поскольку общего списка по группам уже почти год не существует. Сделать это можно:
Все насосные станции водоснабжения и канализации в столице тем временем работают в штатном режиме. Как отметили в КГГА, давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям.
Киевская область
Какие графики отключений света действуют в Черниговской области
В Черниговской области 8 ноября изменили график почасовых отключений по команде НЭК "Укрэнерго". По информации "Черниговоблэнерго":
- до 06:00 продолжалось отключение для очередей 3.1 и 3.2;
- с 06:00 начались отключения для очередей 2.1 и 2.2.
Энергетики предупреждают, что график может корректироваться в течение дня в зависимости от изменений в энергосистеме. Проверить свою очередь и личный график отключений можно на сайте "Черниговоблэнерго", в Viber-боте или Telegram-боте компании.
Отдельно потребителей призывают экономно использовать электроэнергию, особенно тех, чьи дома подключены к линиям с объектами критической инфраструктуры.
Графики отключения света на Черкасщине 8 ноября
В Черкасской области продолжают действовать графики почасовых отключений. "Черкассыоблэнерго" опубликовало обновленное расписание для 12 подочередей – от 1.1 до 6.2. Согласно графику, в течение суток электроэнергия будет отключаться в несколько периодов.
Для отдельных подочередей ограничения начинаются уже в полночь, для других – в утренние часы. График на 8 ноября выглядит так:
Определить свою очередь и подочередь можно в чат-ботах "Черкассыоблэнерго" в Viber и Telegram. Также информация об адресах, которые обесточиваются в соответствии с очередями, доступна на официальном сайте оператора.
Житомирская область
В области были применены экстренные отключения, которые по состоянию на 13:00 отменены. Действуют почасовые графики по жесткому расписанию, в котором ограничения достигают 4,5 очереди.
Какие графики отключений действуют в Харьковской области
В Харьковской области 8 ноября применяются графики аварийных отключений электроэнергии. По указанию НЭК "Укрэнерго", ограничения введены из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, возникшей в результате российских обстрелов.
В то же время ранее ограничения мощности были такими:
Для промышленных потребителей и бизнеса в Харьковской области также действуют графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00. Перечень адресов, которые относятся к соответствующим очередям, опубликован на сайте "Харківобленерго". При этом оператор предупреждает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому графики могут корректироваться.
Отключения света в Запорожской области: график на 8 ноября
В Запорожской области по команде НЭК "Укренерго" применяются графики почасовых отключений для стабилизации работы объединенной энергосистемы. График с учетом 30 минут на переключение предусматривает такие ограничения:
Для промышленных потребителей и бизнеса в Запорожской области в течение суток также действуют графики ограничения мощности в полном объеме – пять очередей. Актуальную информацию о стабилизационных отключениях потребители могут проверить на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".
Где смотреть очередь отключения света и график обесточиваний по адресу
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего АЭС вынуждены ограничивать генерацию. Также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций осложняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.