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В Украине резко ужесточили графики отключения света: как долго не будет электроэнергии 8 ноября

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read6 мин
1,9 т.
Женщина проверяет электрощиток. Иллюстрация к отключениям света
Блэкаут в городе. Иллюстративное фото

В Украине 8 ноября из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской и Полтавской областях в 08:30 ввели аварийные отключения для 1-5 очередей и пяти очередей соответственно, а в Днепропетровской области без света остались более 600 тысяч жителей. В Харьковской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях действуют почасовые графики, которые могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому потребителям следует проверять актуальные ограничения по своему адресу.

Общие данные об отключениях озвучили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики отключений света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Почему в Украине снова усилили отключения света

В ночь на 7 ноября российская армия массированно атаковала украинскую энергосистему. В результате ударов был поврежден энергообъект ДТЭК в Киевской области, а также подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, Киевскую область и другие регионы центральной Украины.

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Повреждения энергетической инфраструктуры ограничивают возможности сетей передавать электроэнергию потребителям. Именно поэтому во многих областях приходится применять почасовые отключения, а в отдельных регионах – переходить к аварийным ограничениям.

Как объясняли в Министерстве энергетики, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики вынуждены применять сетевые ограничения, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно. В то же время российские войска продолжают атаковать энергетические объекты, в частности применяя тактику повторных ударов.

Где 8 ноября ввели аварийные отключения света

Сумская область

В Сумской области утром 8 ноября ввели графики аварийных отключений электроэнергии. По сообщению "Сумыоблэнерго", соответствующую команду НЭК "Укрэнерго" получили в 08:30. Ограничения охватили потребителей 10 очередей.

Причиной аварийных отключений стало повреждение энергосистемы вследствие систематических атак российской армии. Важно, что очереди при графиках аварийных отключений не совпадают с очередями, которые применяются во время почасовых ограничений. Поэтому потребителям необходимо проверять информацию именно по своему адресу.

Какой график ввели

Какой график ввели. Источник: "Сумыоблэнерго"

Узнать актуальную очередь можно на официальном сайте "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или в личном кабинете "E-Svitlo". При аварийных отключениях нет заранее определенного времени восстановления электроснабжения. Оно зависит от характера повреждений и возможности стабилизировать работу энергосистемы.

Полтавская область

На Полтавщине также усилили ограничения. В 08:30 "Полтаваоблэнерго" получило команду НЭК "Укрэнерго" применить графики аварийных отключений в объеме 10 очередей. До этого в области действовали графики почасовых отключений. Согласно предварительному расписанию на 8 ноября, ограничения должны были применяться следующим образом:

  • с 00:00 до 09:00 – в объеме трех очередей;
  • с 09:00 до 22:00 – в объеме четырех очередей;
  • с 22:00 до 23:59 – в объеме трех очередей.
Где действуют аварийные отключения

Где действуют аварийные отключения. Источник: "Полтаваоблэнерго"

Однако после получения команды от "Укрэнерго" ситуация изменилась: вместо плановых почасовых ограничений в области ввели аварийные отключения пяти очередей. В таких условиях прежний график не гарантирует наличия электроэнергии в указанные часы.

На Днепропетровщине более 600 тысяч человек остались без света

Днепропетровская область подверглась очередной массированной атаке на энергетическую инфраструктуру. В результате ночного обстрела повреждены важные энергообъекты региона. Без электроснабжения остались более 600 тысяч жителей Павлоградского, Самаровского, Каменского и Днепровского районов, а также города Днепра.

Энергетики уже начали работы по восстановлению электроснабжения. В то же время ремонт осложняется повторными атаками российских войск. Первоочередная задача специалистов – подключить критическую инфраструктуру к электроснабжению. После этого работы продолжатся, чтобы вернуть электричество другим потребителям.

Точные сроки восстановления электроснабжения не уточняются. Они будут зависеть от масштабов повреждений и ситуации с безопасностью.

Киев

Согласно данным "Укренерго", в столице отключают свет в штатном режиме. Узнать свое расписание, как и раньше, можно будет только по конкретному адресу, поскольку общего списка по группам уже почти год не существует. Сделать это можно:

Все насосные станции водоснабжения и канализации в столице тем временем работают в штатном режиме. Как отметили в КГГА, давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям.

Киевская область

График отключения света

График отключения света. Источник: ДТЭК

Какие графики отключений света действуют в Черниговской области

В Черниговской области 8 ноября изменили график почасовых отключений по команде НЭК "Укрэнерго". По информации "Черниговоблэнерго":

Сколько очередей будут отключать в городе

Сколько очередей будут отключать в городе. Источник: "Черниговоблэнерго"

  • до 06:00 продолжалось отключение для очередей 3.1 и 3.2;
  • с 06:00 начались отключения для очередей 2.1 и 2.2.

Энергетики предупреждают, что график может корректироваться в течение дня в зависимости от изменений в энергосистеме. Проверить свою очередь и личный график отключений можно на сайте "Черниговоблэнерго", в Viber-боте или Telegram-боте компании.

Отдельно потребителей призывают экономно использовать электроэнергию, особенно тех, чьи дома подключены к линиям с объектами критической инфраструктуры.

Графики отключения света на Черкасщине 8 ноября

В Черкасской области продолжают действовать графики почасовых отключений. "Черкассыоблэнерго" опубликовало обновленное расписание для 12 подочередей – от 1.1 до 6.2. Согласно графику, в течение суток электроэнергия будет отключаться в несколько периодов.

Для отдельных подочередей ограничения начинаются уже в полночь, для других – в утренние часы. График на 8 ноября выглядит так:

Очередь Часы отсутствия электроэнергии
1.1 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
1.2 00:00–03:00, 05:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00
2.1 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00
2.2 00:00–03:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00
3.1 01:00–04:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
3.2 01:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00
4.1 00:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
4.2 02:00–05:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00
5.1 00:00–01:00, 03:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
5.2 00:00–01:00, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00
6.1 02:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00
6.2 00:00–01:00, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

Определить свою очередь и подочередь можно в чат-ботах "Черкассыоблэнерго" в Viber и Telegram. Также информация об адресах, которые обесточиваются в соответствии с очередями, доступна на официальном сайте оператора.

Житомирская область

В области были применены экстренные отключения, которые по состоянию на 13:00 отменены. Действуют почасовые графики по жесткому расписанию, в котором ограничения достигают 4,5 очереди.

Что известно о ситуации со светом

Что известно о ситуации со светом. Источник: "Житомиробленерго"

Какие графики отключений действуют в Харьковской области

В Харьковской области 8 ноября применяются графики аварийных отключений электроэнергии. По указанию НЭК "Укрэнерго", ограничения введены из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, возникшей в результате российских обстрелов.

В то же время ранее ограничения мощности были такими:

Очередь Часы отсутствия электроэнергии
1.1 04:00–07:30, 11:00–18:00
1.2 04:00–07:30, 11:00–18:00
2.1 00:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00
2.2 04:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00
3.1 07:00–11:00, 14:30–21:30
3.2 04:00–11:00, 14:30–21:30
4.1 07:30–11:00, 14:30–21:30
4.2 07:30–11:00, 14:30–21:30
5.1 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00

Для промышленных потребителей и бизнеса в Харьковской области также действуют графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00. Перечень адресов, которые относятся к соответствующим очередям, опубликован на сайте "Харківобленерго". При этом оператор предупреждает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому графики могут корректироваться.

Отключения света в Запорожской области: график на 8 ноября

В Запорожской области по команде НЭК "Укренерго" применяются графики почасовых отключений для стабилизации работы объединенной энергосистемы. График с учетом 30 минут на переключение предусматривает такие ограничения:

Очередь Часы отсутствия электроэнергии
1.1 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–23:00
1.2 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
2.1 04:30–09:30, 13:30–18:30
2.2 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
3.1 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–23:00
3.2 00:00–00:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30
4.1 13:00–18:00, 22:30–24:00
4.2 13:00–18:00, 22:30–24:00
5.1 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
5.2 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
6.1 04:30–09:30, 13:30–18:30
6.2 00:00–00:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30

Для промышленных потребителей и бизнеса в Запорожской области в течение суток также действуют графики ограничения мощности в полном объеме – пять очередей. Актуальную информацию о стабилизационных отключениях потребители могут проверить на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".

Где смотреть очередь отключения света и график обесточиваний по адресу

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего АЭС вынуждены ограничивать генерацию. Также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций осложняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.

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