В Украине ужесточили графики отключения света: будут действовать до конца суток

В Украине 19 октября в некоторых регионах применяются отключения электроэнергии. Почасовые отключения действуют 6:00 до 23:59 для населения в объеме от 1 до 2 очередей, что жестче, чем днем ранее.

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Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 19 октября: главное, что нужно знать

18 октября почасовые отключения для населения действовали в объеме от 0,5 до 1 очередей. Т.е., сегодня их усилили

Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений .

. Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.

Графики отключений электроэнергии по регионам на 19 октября

Киев и область

Утром 19 октября в столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Такрй же режим внедрен для области.

Одесская область

"19 октября для безопасности работ с 08:00 до 19:00 отсутствует свет в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы. С 08:00 до 00:00 возможны кратковременные перерывы электроснабжения в части Одесского района области, в частности, Пересыпского района Одессы", – сообщили в ДТЭК Одессие электросети.

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 19 октября составляет:

с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;

с 08:00 до 10:00 – 1,5 очереди;

с 10:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.

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Как действовать во время отключений света

Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).

(обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.). После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу , а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.

, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут. Убедиться в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы .

. Установить защиту от колебаний напряжения ( реле, устройство защитного отключения ) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.

) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д. Тем, у кого есть резервное питание, своевременно переключать его с активного на пассивный режим.

Где посмотреть график отключений электроэнергии в 2026 году

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Главные истории дня

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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