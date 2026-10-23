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В Украине объявили отключения света на субботу: какой график будет действовать

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
498
Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине
Отключения света. Иллюстрационное изображение. Источник: создано с помощью ИИ

В субботу, 24 октября, в некоторых регионах Украины снова применят почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей, то есть одновременно могут отключать максимум 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая).

Графики отключений, вероятно, применят в тех же регионах, что и раньше, – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области. Об общем формате отключений сообщило "Укренерго".

Відключення світла в Україні на 24 жовтня

Отключение света в Украине на 24 октября

График отключения света на завтра, 24 октября: общий режим

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

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  • с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Отключения бывают плановыми и аварийными

Отключения бывают плановыми и аварийными. Источник: Прикарпаттяобленерго

Отключение света в Киеве: как узнать свой график

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу (улица и номер дома):

Отключения электроэнергии: где посмотреть график по улице

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям) в соответствии с адресами. Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом происходил в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток тока.

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