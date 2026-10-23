В Украине объявили отключения света на субботу: какой график будет действовать
В субботу, 24 октября, в некоторых регионах Украины снова применят почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1 до 2 очередей, то есть одновременно могут отключать максимум 25% потребителей (2 очереди, по 12,5% каждая).
Графики отключений, вероятно, применят в тех же регионах, что и раньше, – это Киев, Киевская область, а также Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская, Харьковская и Черниговская области. Об общем формате отключений сообщило "Укренерго".
График отключения света на завтра, 24 октября: общий режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Отключение света в Киеве: как узнать свой график
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу (улица и номер дома):
Отключения электроэнергии: где посмотреть график по улице
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям) в соответствии с адресами. Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом происходил в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток тока.
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