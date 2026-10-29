В Украине объявили отключения света на пятницу: какой график будет действовать
В пятницу, 30 октября, в некоторых регионах Украины вновь будут введены почасовые отключения электроэнергии. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики отключений, по всей видимости, будут действовать в тех же регионах, что и ранее – это Киев, Киевская, Полтавская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Житомирская и Харьковская области. Об общем формате отключений сообщило "Укрэнерго".
График отключений электроэнергии на завтра, 30 октября: общий режим
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 06:00 до 23:59 (точный период может меняться в зависимости от области) – от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 06:00 до 23:59 – часто предусматривают не полное отключение электроэнергии, а снижение потребления тока.
Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому украинцам рекомендуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести компенсации за изменение графика потребления электроэнергии. Ожидается, что предприятия и домохозяйства смогут получать вознаграждение, если будут переносить часть нагрузки с пиковых часов на периоды меньшего спроса и выполнять условия договора с агрегатором.