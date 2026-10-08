В Украине объявили о решении по тарифу на свет: какой будет цена за кВт*ч и кто заплатит меньше

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностейКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияУкраинцам отключают свет в экстренном режиме: в Киеве и некоторых областях действуют аварийные отключенияИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправитьВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияРоссия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зимуВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС

В Украине объявили о решении по тарифу на свет: какой будет цена за кВт*ч и кто заплатит меньше

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 486
Счетчик на электроэнергию, иллюстративное фото
Счетчик на электроэнергию, иллюстративное фото. Источник: Минсоцполитики

В Украине продлили действие моратория на тарифы на электроэнергию. Это означает, что население и в дальнейшем будет платить действующую цену за киловатт-час – как минимум до конца следующего отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство уже согласовало продление действия ПСО (обязанность участников рынка продавать свои услуги или ресурсы по регулируемым ценам) до 30 апреля 2027 года.

"Это позволяет сохранить нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей", – пояснил Шмыгаль.

Таким образом, тариф останется на уровне:

  • 4,32 грн за кВт*ч – для большинства населения;
  • 2,64 грн/кВт*ч – для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения (при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц).
Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 3,2 т.
Без отопления и света по 16 часов в сутки? Украинцам раскрыли реальный сценарий на зиму
icon 3,2 т.
Без отопления и света по 16 часов в сутки? Украинцам раскрыли реальный сценарий на зиму
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 2,9 т.
В Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит
icon 2,9 т.
В Украине снова отключают свет по графикам: энергетики объяснили, что происходит
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 6,2 т.
Украинцев предупредили о круглосуточных графиках: что будет с отключениями света 8 октября
icon 6,2 т.
Украинцев предупредили о круглосуточных графиках: что будет с отключениями света 8 октября

"Это решение является важной составляющей поддержки людей в период войны", – подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее планы сохранить фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей для OBOZ.UA подтвердил и первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"В соответствии с законодательством цена на электроэнергию для конечного небытового потребителя формируется с учетом стоимости электроэнергии, приобретенной на рынке, тарифов на услуги по передаче и распределению электроэнергии, стоимости услуг поставщика и налога на добавленную стоимость", – сказал заместитель министра.

Отключения света зимой: к чему готовиться

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предполагал, что в Киеве свет могут отключать до 16 часов в сутки. Впрочем, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает такой сценарий необоснованным.

По его словам, на данный момент нет предпосылок для столь длительных ограничений ни в столице, ни в других регионах. "По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть такие длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины", – заявил парламентарий.

Одной из главных причин он называет изменение баланса производства и потребления электроэнергии. Из-за российских ударов по металлургическим и другим крупным промышленным предприятиям часть производств остановилась или сократила работу. Соответственно, существенно уменьшилось потребление электроэнергии промышленностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам должны вернуть 92,67 млн грн из-за неправильно начисленных коммунальных платежей. Проверка начисления стоимости потребленных услуг показала, что 9 из 10 предприятий в сфере ЖКХ нарушают законодательство о ценах.

Похожие темы
коммунальные услугиТарифы ЖКХ и субсидииЖКХэлектроэнергиятарифы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться