В Украине объявили новый график отключений света: какой режим введут 14 ноября
В субботу, 14 ноября, в части регионов Украины снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит от 1,5 до 3 очередей, что означает, что одновременно без света может оказываться до половины всех бытовых потребителей.
Общий формат отключений сообщило "Укренерго". Некоторые облэнерго публикуют графики.
График отключения света 14 ноября: какой режим введут энергетики
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 1,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Киев: где смотреть график отключения света на завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Николаевская область: будут ли отключения 14 ноября
В субботу в регионе возможно применение графиков почасовых отключений с 06:00 до 23:59. В облэнерго предупредили, что ситуация может неожиданно измениться. Ориентировочное расписание отключений потребителям советуют смотреть на сайте. Подробный график появится позже.
Какие бывают графики: чем ГПВ отличаются от ГАВ
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет. ГПВ уменьшают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
График отключения света по улице: где искать в каждой области
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Там указаны не только часы отсутствия электроэнергии, но и распределение адресов по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам хотят разрешить не платить за коммуналку во время блэкаутов. Такое решение примут, если не удастся быстро восстановить теплоснабжение после российских атак.