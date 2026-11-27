В субботу, 28 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения будут действовать в части регионов, но в течение всех суток. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго" и отметили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Ограничения для потребителей

28 ноября ограничения будут действовать по двум видам графиков:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Конкретное время отключений будет зависеть от региона и очереди потребителя. Проверить график для своего адреса можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Ситуация с электроснабжением в регионах

Запорожская и Днепропетровская области – обстоятельства остаются сложными, поскольку из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.

– обстоятельства остаются сложными, поскольку из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. Херсонская область – ситуацию с электроснабжением благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать.

Где смотреть графики отключений света

В то же время, как отметили в "Укренерго", время и объем ограничений могут измениться. Поэтому, чтобы быть в курсе актуальной информации о своем регионе, посоветовали следить за обновлениями "на официальных страницах облэнерго в своем регионе":

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA сообщал, правительство поручило разработать для городов с населением более 100 тысяч человек планы возможных ограничений водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций, дав местным властям две недели на выполнение задач. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз, однако сейчас речь идет только о подготовке, а не о фактическом введении графиков отключений.

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