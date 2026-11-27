В Украине объявили новый график отключений света: где не будет электроэнергии 28 ноября
В субботу, 28 ноября, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения будут действовать в части регионов, но в течение всех суток. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" и отметили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Энергетики продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
Ограничения для потребителей
28 ноября ограничения будут действовать по двум видам графиков:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.
Конкретное время отключений будет зависеть от региона и очереди потребителя. Проверить график для своего адреса можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).
Ситуация с электроснабжением в регионах
- Запорожская и Днепропетровская области – обстоятельства остаются сложными, поскольку из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.
- Херсонская область – ситуацию с электроснабжением благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать.
Где смотреть графики отключений света
В то же время, как отметили в "Укренерго", время и объем ограничений могут измениться. Поэтому, чтобы быть в курсе актуальной информации о своем регионе, посоветовали следить за обновлениями "на официальных страницах облэнерго в своем регионе":
Ранее OBOZ.UA сообщал, правительство поручило разработать для городов с населением более 100 тысяч человек планы возможных ограничений водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций, дав местным властям две недели на выполнение задач. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз, однако сейчас речь идет только о подготовке, а не о фактическом введении графиков отключений.