В Украине объявили новый график отключений: где не будет света 5 ноября
В четверг, 5 ноября, в ряде украинских регионов продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии. В каких именно областях будут отключать свет – не указывается, но анонсированные меры аналогичны тем, которые действовали накануне.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" и напомнили, что причиной введения ограничений стали массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Там предупредили о таких мерах:
- 00:00-23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- 00:00-23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей).
"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – говорится в сообщении.
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводят графики отключений и чем ГПО отличаются от ГАВ
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, объяснили в "Сумиобленерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
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Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укренерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет.
Главные истории дня
ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть масштабнее и длиться дольше.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая потребность может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне проблем в энергосистеме Киева мэр столицы Виталий Кличко приказал начать развертывание пунктов обогрева. Там можно зарядить мобильные устройства и выпить горячие напитки.