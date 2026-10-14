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В Украине объявили о новых отключениях электроэнергии: какие ограничения будут действовать 15 октября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 года
Будут ли отключения электричества в Украине 15 октября. Источник: Getty Images

В четверг, 15 октября, в Украине продолжат действовать меры по ограничению электроснабжения. Так, в ряде регионов ожидаются графики почасовых отключений и ограничения мощности – они будут действовать с 6:00 до 23:59.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Специалисты предприятия назвали главной причиной введения ограничений системные ракетно-дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры со стороны России. В частности, вводится следующий режим:

  • для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 1,5 очереди);
  • для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

В то же время специалисты предупреждают, что вследствие новых обстрелов ситуация в энергосистеме остается динамичной и может быстро меняться. Потребителям настоятельно рекомендуется следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) своего региона, а также рационально использовать электроэнергию, пока она доступна.

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели Россия сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электричеством сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.

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