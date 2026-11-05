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В Украине массово отключают свет по жестким графикам: что происходит в Киеве и областях 5 ноября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read5 мин
147
Электрическое освещение. Иллюстрация
Отключение электроэнергии в Украине. Иллюстрация. Источник: Michael Giugliano/Pexels

В четверг, 5 ноября, в части регионов Украины снова действуют жесткие отключения электроэнергии – света может не быть суммарно за сутки до 17-18 часов. Ограничения применены в большинстве регионов, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Николаевской, Запорожской областях.

Общие данные об отключениях озвучили в "Укренерго", а детали и конкретные графики отключений света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Отключение света 5 ноября: главное, что нужно знать

  • С 00:00 до 23:59 для населения действуют графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Это значительно больше, чем в предыдущие недели, когда объем составлял максимум 2,5 очереди. То есть графики стали жестче, а часов без света – меньше.
  • Отключения продолжаются не только для населения, но и для промышленности и бизнеса.
  • Из-за масштабных российских атак атомные электростанции (АЭС) вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к номинальным показателям будет происходить постепенно.
  • Экстренный режим отключений действует в части районов Киева, а также в Полтавской и Сумской областях.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.

График отключения света сегодня: какая ситуация по областям

Киев

Столице ночью удалось вернуться к прогнозируемым графикам отключений света. Впрочем, с 09:30 в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов были применены экстренные отключения.

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В остальных районах пока действуют графики. Узнать свой можно только по конкретному адресу, поскольку общего расписания по группам не существует уже почти год. Сделать это можно:

Киевская область

Действуют отключения по обновленному почасовому графику. Периоды без света стали еще длиннее:

Отключения света в Киевской области 5 ноября

Отключения света в Киевской области 5 ноября. Источник: ДТЕК

Отключение света в Киевской области 5 ноября

Отключение света в Киевской области 5 ноября. Источник: ДТЭК

Сумская область

Действуют аварийные отключения без графиков. Их ввели с 9:30.

Одесская область

Действуют почасовые графики. Расписание по группам:

Отключение света в Одесской области 5 ноября

Отключение света в Одесской области 5 ноября. Источник: ДТЭК

Отключение света в Одесской области 5 ноября

Отключение света в Одесской области 5 ноября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

Действуют графики почасовых отключений. Ориентировочное расписание такое:

  • 1.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 14 часов);
  • 1.2 – 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 14 часов);
  • 2.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (в сумме 13 часов);
  • 2.2 – 01:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (в сумме 15 часов);
  • 3.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (в сумме 15 часов);
  • 3.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (в сумме 15 часов);
  • 4.1 – 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (в сумме 14 часов);
  • 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (в сумме 14 часов);
  • 5.1 – 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 13 часов);
  • 5.2 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00 (в сумме 13 часов);
  • 6.1 – 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (в сумме 13 часов);
  • 6,2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00 (всего 13 часов).

Черниговская область

Ночью РФ нанесла удар по важному объекту электроснабжения. Без света остались 35 тысяч потребителей. У тех, кого не затронула авария, действует почасовой график:

Отключения света в Черниговской области 5 ноября

Отключения света в Черниговской области 5 ноября. Источник: Черниговоблэнерго

Винницкая область

После масштабных аварийных отключений электроэнергии в регионе введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график для конкретного адреса можно:

  • в чат-боте в Viber;
  • в чат-боте в Telegram;
  • в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
  • в личном кабинете на сайте облэнерго.

Днепропетровская область

Действуют почасовые отключения. Графики на Днепропетровщине заметно мягче, чем во многих других регионах:

Отключения света на Днепропетровщине 5 ноября

Отключения света на Днепропетровщине 5 ноября. Источник: ДТЭК

Отключения света на Днепровщине 5 ноября

Отключения света на Днепровщине 5 ноября. Источник: ДТЭК

Харьковская область

В Харьковской области введены графики почасовых отключений электроэнергии:

  • 1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (в сумме 14,5 часа);
  • 1.2 – 00:00-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (в сумме 17 часов);
  • 2.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 12,5 часа);
  • 2.2 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (в сумме 12,5 часа);
  • 3.1 – 02:30-09:30, 13:00-20:00 (в сумме 14 часов);
  • 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (в сумме 10,5 часа);
  • 4.1 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (в сумме 10,5 часа);
  • 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (в сумме 10,5 часа);
  • 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (в общей сложности 14,5 часа);
  • 5.2 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (в общей сложности 14,5 часа);
  • 6.1 – 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (в общей сложности 16,5 часа);
  • 6.2 – 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (в общей сложности 16,5 часа).

Полтавская область

В 9:11 в области объявили о аварийных отключениях. Впрочем, даже после стабилизации ситуации почасовые графики будут жесткими:

  • с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;
  • с 06:30 до 08:00 – 3 очереди;
  • с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 3 очереди.
Отключение света на Полтавщине 5 ноября

Отключение света на Полтавщине 5 ноября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

Действуют почасовые графики со следующими объемами:

  • с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 – 3 очереди;
  • с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.
Отключения света на Житомирщине 5 ноября

Отключение света на Житомирщине 5 ноября. Источник: Житомироблэнерго

Николаевская область

Действуют почасовые отключения электроэнергии. График мягче, чем во многих регионах:

Отключения света на Николаевщине 5 ноября

Отключения света на Николаевщине 5 ноября. Источник: Николаевоблэнерго

Запорожская область

Действуют почасовые отключения. График обновлен:

  • 1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (всего 14,5 часа);
  • 1.2 – 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (всего 8 часов);
  • 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (всего 14,5 часа);
  • 2.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (всего 10 часов);
  • 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (всего 14,5 часа);
  • 3.2 – 00:00-02:00, 07:30-10:00, 16:30-21:30 (всего 9,5 часа);
  • 4.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);
  • 4.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (всего 10 часов);
  • 5.1 – 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (всего 8 часов);
  • 5.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (всего 10 часов);
  • 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (всего 14,5 часа);
  • 6.2 – 00:00-02:00, 07:30-10:00, 16:30-21:30 (всего 9,5 часа).

Где узнать график и очередь отключения света по улице

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить отключать целые дома от коммунальных услуг, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

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