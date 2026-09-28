Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. Фото"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕС"Нужно быть готовыми к уступкам": Папа Римский осудил рост оборонных расходов ЕСОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация. ГороскопЛьвов ждут большие проблемы, а Девы смогут сделать правильный выбор: гороскоп на 29 сентябряИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные Генштаба

В Украине исторически обвалилося потребление электроэнергии: что это означает и что будет дальше

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 8,9 т.
Линии электропередач
Украинцы потребили исторически низкое количество электроэнергии
Источник: Pixabay

В августе 2026 года Украина зафиксировала рекордное падение спроса на электроэнергию — до 5,6 ТВт*ч. Это стало историческим минимумом потребления за весь период наблюдений, что позволило нарастить экспорт электроэнергии, но с наступлением холодов ситуация может кардинально измениться.

Об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра экономической стратегии (ЦЭС). По подсчётам аналитиков, потребление электроэнергии в Украине упало на 9% по сравнению с августом 2025 года.

Причины падения спроса

Общее снижение потребления обусловлено существенными структурными изменениями как в промышленном секторе, так и среди бытовых потребителей.

  • Промышленность

Системные российские обстрелы, разрушение производственной инфраструктуры и закрытие или остановка предприятий привели к наибольшему сокращению энергопотребления в реальном секторе — на 23% в годовом исчислении.

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 14,1 т.
Минэнерго раскрыло планы по тарифам на электроэнергию: сколько будет стоить кВт·ч
icon 14,1 т.
Минэнерго раскрыло планы по тарифам на электроэнергию: сколько будет стоить кВт·ч
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 962
Украинцам напомнили о важном правиле, касающемся счетчиков: как не переплачивать
icon 962
Украинцам напомнили о важном правиле, касающемся счетчиков: как не переплачивать
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 2,5 т.
Этот документ стоит хранить до 2031 года: украинцам, которые платит за коммуналку, дали важный совет
icon 2,5 т.
Этот документ стоит хранить до 2031 года: украинцам, которые платит за коммуналку, дали важный совет
  • Население

Показатели потребления среди населения также несколько снизились (на 2,2% г/г). Аналитики связывают это с массовой установкой частных солнечных электростанций (СЭС) и систем накопления энергии в домохозяйствах для обеспечения автономности.

Всплеск экспорта в сентябре

Спад внутреннего потребления в августе создал временный избыток мощностей в сети, что позволило Украине существенно нарастить экспортные поставки электроэнергии в соседние страны ЕС. Согласно данным экономического трекера:

  • только за первые 20 дней сентября Украина продала за границу в шесть раз больше электроэнергии, чем импортировала;
  • объем за сентябрь уже превысил показатели за весь август.
Споживання електроенергії в Україні обвалилося

Споживання електроенергії в Україні обвалилося

Источник: ЦЕС

Осенний прогноз

Эксперты отмечают, что нынешний всплеск экспорта является временным явлением. Уже осенью тенденция, как и ожидалось, изменится на противоположную:

  • с понижением температуры воздуха вырастет бытовое и коммунальное потребление;
  • ожидаемая активизация вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры может привести к дефициту генерации.

В результате аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы объемы импорта электроэнергии из Европы вновь вырастут и существенно превысят экспортные показатели.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) – их переводят на "зимний режим". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения. Облэнерго составляют графики даже тогда, когда их не применяют — это происходит раз в полгода.

Похожие темы
Российские обстрелыкоммунальные услугиэлектроэнергияЖКХ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться