В Украине графики отключения электроэнергии введут не везде: где не будет света 17 октября
В Украине 17 октября будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Они будут действовать большую часть суток, однако не во всех регионах страны.
Как говорится в сообщении "Укрэнерго", причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты. "Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — отмечают в "Укрэнерго".
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в некоторых областях
Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить
Если время планового отключения прошло, а электроэнергия не появилась, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации, связанной с безопасностью.
Энергетики советуют действовать следующим образом:
- Проверьте автоматические выключатели и предохранители. После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
- Обращайте внимание на воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
- Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
- Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
- Также не стоит включать одновременно все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.
Где посмотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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