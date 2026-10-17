В Украине графики отключения электроэнергии введут не везде: где не будет света 17 октября

В Украине 17 октября будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Они будут действовать большую часть суток, однако не во всех регионах страны.

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Как говорится в сообщении "Укрэнерго", причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты. "Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — отмечают в "Укрэнерго".

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в некоторых областях

Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить

Если время планового отключения прошло, а электроэнергия не появилась, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации, связанной с безопасностью.

Энергетики советуют действовать следующим образом:

Проверьте автоматические выключатели и предохранители. После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.

После возобновления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.

Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается. Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.

могут не совпадать со стабилизационными графиками. Сведения обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго. Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.

причину не удалось выяснить, можно позвонить в колл-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя. Также не стоит включать одновременно все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

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Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.

Где посмотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.